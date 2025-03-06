張五岳：美中關係邏輯完全改變 陸一定會運用台灣議題

大陸「兩會」近日登場，大陸國務院總理李強5日於人大開幕式上作政府工作報告，其中涉台內容僅128字。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳6日表示，此次報告中關於涉台議題，主要在「強化交流、促融促統」。不過，他提醒，應注意大陸國家主席習近平是否有涉台發言，以及適逢反分裂國家法20周年、大陸外交部長王毅發言等後續訊號。同時，川普上台後美中台間政經關係邏輯已完全改變，北京一定會加以運用台灣議題。

國策研究院於6日上午舉辦「2025中國兩會與台、美、中變局」座談會。國策院院長田弘茂致詞稱，川普已提出具備衝擊力的政策。在美中的政策調整下，台灣最關心的是，未來中華民國該如何生存發展，這也牽涉美中關係演變、美國對台新政等。

張五岳於會上指，現在美中台三邊關係與美國前總統拜登時期的美中台三邊關係已完全不一樣。在拜登時期，美中關係理論上是3個T，即貿易（Trade）、科技（Technology）、台灣（Taiwan），不過，拜登顯然未把台灣問題跟另外2個T相結合。

然而，張五岳續稱，現在上述邏輯正在改變，現在美中間存在貿易戰科技戰，而台灣這個議題北京一定會更加運用。而美台關係也面臨貿易問題，對以出口為導向的台灣，「我們必須要審慎因應」。

針對兩會間的涉台內容，張五岳分析，涉台議題應當不是重點，總理主管是經濟事務，所以今年李強所作的政府工作報告，不論是重大經濟指標，還是涉台問題「就是沒意外」。歷年由總理所提的年度政府工作報告來呈現「一次都沒有」，所以從近幾年在政府工作報告中的16,300多字當中，涉台問題大概僅128字，去年也差不多，平均不到百分之1。

他指，儘管北京在政府工作報告經歷過賴清德就職和川普就職「沒有」發生什麼改變，但增加2個不同。首先過去反對台獨分裂活動跟外部勢力，今年加了「堅決」2字，加強反獨力度。再來今年較強化促進「祖國」統一兩岸合作交流部分。在美中新型貿易科技戰下，兩岸人員往返在脫鉤，北京需加強促融促統工作，強化兩岸經貿。

同時，他指，兩會期間除了看大陸的政府工作報告，任何對台政策舉措是出自最高領導人，應注意習近平是否有涉台相關發言，以及適逢反分裂國家法20周年，是否有相關紀念或座談活動意義重大，過去只要「逢五、逢十」都會盛大舉辦，還有在活動中是否由習近平發言、如何表達等，將代表更強烈的對台訊號。