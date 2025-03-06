拒交香港支聯會資料案 鄒幸彤等人獲撤銷定罪

前香港支聯會副主席鄒幸彤等人年前因為拒絕向官方提交支聯會資料而被定罪及入獄，他們上訴至終審法院，今天獲終院裁定勝訴並撤銷定罪。

綜合本地電子媒體的報導，這起案件的重要爭議之一，是支聯會是否為「外國代理人」。

終院的判詞指出，根據國安法，控方須證明獲發通知的人士或組織，事實上為「外國代理人」，這是有關罪行的必要元素，只有香港警方國安處長合理地相信其為「外國代理人」並不足夠。

此案源於警方國安處於2021年8月以懷疑支聯會是「外國代理人」為由，依國安法的規定向支聯會副主席鄒幸彤、常委鄧岳君和徐漢光發出通知，要求索取該會的財務資料等，但遭拒絕。

警方為此起訴鄒幸彤、鄧岳君和徐漢光，罪名是沒有應國安處的要求提交資料；3人其後被地方法院裁定沒有遵從通知規定提供資料罪成，各被判囚4.5個月，他們不服上訴。

去年3月，高等法院駁回他們的上訴，鄧岳君和徐漢光需要即時服刑，鄒幸彤卻因為涉及支聯會其他案件被還押。接著，鄒幸彤等人上訴至終院。

支聯會全稱香港市民支援愛國民主運動聯合會，於2021年9月25日正式解散。