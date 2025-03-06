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傅崐萁赴港團員被捕有通報？邱垂正稱是白委林憶君告知

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會主委邱垂正6日上午出席台灣智庫舉辦「習近平極權主義與統治思維研討會」時，針對傅崐萁赴港團員被捕一事接受媒體聯訪。記者陳宥菘／攝影
陸委會主委邱垂正6日上午出席台灣智庫舉辦「習近平極權主義與統治思維研討會」時，針對傅崐萁赴港團員被捕一事接受媒體聯訪。記者陳宥菘／攝影

立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦上月帶團赴香港行銷觀光，同行一名陳姓女團員一入境就遭到香港警方拘捕，迄今未歸，此事5日由外交部長林佳龍在網路節目上爆料而曝光。針對傅崐萁回台後有沒有主動通報此案？陸委會主委邱垂正6日表示，「這件事是另外一個林委員（民眾黨立委林憶君）有跟我們講」，陸委會則在第一時間就掌握了訊息。他也呼籲港方在完成相關法定程序後，儘速對外說明案情。

針對傅崐萁赴港團員被捕，邱垂正6日上午出席台灣智庫舉辦「習近平極權主義與統治思維研討會」時接受媒體聯訪表示，陸委會同仁在第一時間就掌握了訊息，有一位花蓮鄉親隨著花蓮縣政府赴香港參加旅遊博覽會，一入境就遭到香港警方拘捕，目前還留置至今。

邱垂正表示，透過陸委會委任律師了解，香港警方是以違反香港刑法的理由來拘捕她。經過法院的聆訊，目前還沒有交保。陸委會包括駐港的同仁會持續關注這個案子，並提供必要的協助。

陳姓女團員被拘捕是否涉及政治因素？邱垂正指出，目前拘捕的原因是以刑法洗錢的罪名來拘捕，沒有國家安全的事由，不過還是要由港方來說明整個案情的內容。他表示，目前正在等待法院進一步裁處，預計3月7日有沒有相關的一些處置。

邱垂正表示，由於台灣各界都非常關注，我們也希望香港有關部門在完成相關法定程序後，能夠盡速地對外說明案情，化解大家的疑慮，同時也保障這位陳姓女士的司法人權，避免再度傷害台港的民間交流。

由於此案是由外交部長林佳龍5日在網路直播節目專訪主動爆料，陸委會是否覺得主管業務被踩線？「是不會啦」，邱垂正說，因為這個事情在地方上已經發酵，而且有幾位立委也關切。陸委會都有跟委員回報相關關切以及陸委會協助的情形。

至於傅崐萁回台後，有無主動向陸委會通報此案？邱垂正說，「這件事是另外一個林委員（林憶君）有跟我們講。」

傅崐萁 洗錢 港警 邱垂正 陸委會 香港

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