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金門850人進香團啟程赴陸 「黃衫軍」擠爆水頭碼頭

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由金門縣媽祖聯誼會號召的「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，信眾抬著神像「與神同行」。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣媽祖聯誼會號召的「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，信眾抬著神像「與神同行」。記者蔡家蓁／攝影

金門媽祖聯誼會號召的「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，850名信眾搭乘小三通前往福建多處，展開4天3夜的宗教文化交流，這是新冠疫情解封後，兩岸規模最大的宗教活動，團員身穿黃色外套，爆滿的「黃衫軍」將水頭碼頭擠得水洩不通。

交流團在今天上午8點30分起自金門搭船前往廈門，由縣府參議陳世保、陳祥麟兩人率隊，由於參與的民眾實在太多，分了3班船才將信眾輸運完畢，一行將於中午抵達泉州天后宮，下午15點多展開進香祈福與踩街活動。

策劃本次活動的金城鎮南門天后宮主任委員許燕輝表示，這次進香活動除了承襲金門宮廟傳統儀軌，也希望透過媽祖信仰，深化兩岸宗教與文化交流，並促進觀光發展。他強調，金門作為台灣與福建的橋樑，媽祖文化具有獨特的影響力，盼未來持續透過類似活動，增進兩岸情誼。

此次進香團原訂由金門縣長陳福海親自率領，但出發前臨時改由縣府參議陳世保、陳祥麟代表，引發外界關注。對此，陳世保表示，縣長因行程安排問題未能成行，但仍祝福進香團交流順利，盼媽祖庇佑兩岸和平。他強調，此次進香團人數遠超以往，過去規模多為百餘人，如今達850人，堪稱是疫情後金門最大宗教交流團，顯示金門媽祖信仰的凝聚力與影響力。

此次進香活動行程涵蓋多個媽祖文化聖地，明日團員將前往湄洲媽祖廟舉行隆重的獻敬大典，下午再赴賢良港天后祖祠獻典團拜。8日轉往福州，參訪三坊七巷、閩越水鎮等文化景點，並欣賞大型情境幻影演藝秀《尋夢千年閩越》，深入體驗閩南文化底蘊。9日結束行程後，團員將從福州返回金門。

金門縣政府強調，此次進香活動不僅承襲傳統儀軌，更希望藉由媽祖信仰的共同連結，深化兩岸民間交流，推動宗教、文化、觀光等領域的合作，進一步提升金門的國際能見度，讓世界看見金門，讓金門走向世界。

由金門縣媽祖聯誼會號召的「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，神明出發前暫停留在服務台。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣媽祖聯誼會號召的「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，神明出發前暫停留在服務台。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣媽祖聯誼會號召的「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，信眾推著神輦，開心出發。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣媽祖聯誼會號召的「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，信眾推著神輦，開心出發。記者蔡家蓁／攝影
「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，850名信眾身穿黃色外套，擠滿水頭碼頭，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，850名信眾身穿黃色外套，擠滿水頭碼頭，場面盛大。記者蔡家蓁／攝影
「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，信眾抬著神像「與神同行」，超虔誠的。記者蔡家蓁／攝影
「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，信眾抬著神像「與神同行」，超虔誠的。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣媽祖聯誼會號召的「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，參與的信眾眾多。記者蔡家蓁／攝影
由金門縣媽祖聯誼會號召的「2025乙巳年金門縣媽祖宮廟赴大陸泉州、湄洲、莆田謁祖進香祈福活動」今天上午正式啟程，參與的信眾眾多。記者蔡家蓁／攝影

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