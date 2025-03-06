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涉全球電腦入侵活動 美司法部起訴12名陸籍駭客…2人為警察

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國司法部5日宣布，起訴12名陸籍駭客及執法人員，指控他們涉入全球電腦入侵活動。（美聯社）
美國司法部5日宣布，起訴12名陸籍駭客及執法人員，指控他們涉入全球電腦入侵活動。（美聯社）

美國司法部5日宣布，起訴12名中國大陸的駭客及執法人員，指控他們涉入全球電腦入侵活動。聲明稱，大陸的執法和情報部門利用中國魯莽和無差別的駭客傭兵生態系統（Hacker-for-Hire Ecosystem），包括APT27組織，在全球範圍內壓制言論自由和異議，竊取全球眾多組織的數據。

這12人包括大陸公安部的2名警官、上海安洵資訊技術有限公司的8名員工，以及駭客組織APT27的2名成員。安洵資訊是為大陸軍方、警方和安全部門提供網絡安全服務的私人公司；APT27被認為是在受到大陸政府支持下，用來針對西方政府發動攻擊的大陸駭客組織。

美國之音報導，美國司法部發布的新聞稿指出，在安洵一案中，被指控者以自由接案或安洵員工的身份，在大陸公安部和國安部的指示或金援下從事電腦入侵，受害者包括在美的中國批評者和異議人士、在美國的一個大型宗教組織、亞洲多個政府外交部，以及美國聯邦和州政府機構。

美國司法部稱，安洵和其承包商組成的網絡以利潤為動機，廣撒大網，識別易受攻擊的電腦，從中找到可以直接或間接出售給大陸政府的資訊。這種無差別入侵的做法，導致全球有更多電腦被入侵，更多系統易受第三方利用，更多資料被盜，但這些資訊往往對大陸政府毫無意義，被出售給其他第三方。

起訴書指控8名安洵員工和2名大陸公安部警官，參與了約從2016年到2023年之間的大規模駭客攻擊。目前這10名被告均受到通緝，美國國務院並宣布懸賞最高達1千萬美元，懸賞通緝對象為安洵首席執行官吳海波、營運長陳誠、銷售總監王哲，技術人員梁國棟、馬麗、王堰、徐梁、周偉偉，以及大陸公安部警官王立宇、盛警。

美國法院也指，APT27組織的成員尹可成和綽號「冷面」（Coldface）的周帥，被指控出於盈利目的，參與歷時多年的電腦入侵行動，他們以惡意軟體竊取數據後出售給各種客戶，其中一些客戶與大陸政府和軍方有聯繫，眾多美國科技公司、智庫、律師事務所、國防承包商、地方政府、醫療保健系統和大學受害，累積造成數百萬美元損失。

美國司法部的新聞稿指出，尹可成和周帥住在中國大陸，目前仍然在逃。美國聯邦調查局對他們提出通緝。同時，美國國務院按照「打擊跨國有組織犯罪懸賞項目」（TOCRP）針對他們每人懸賞最高達200萬美元，尋求在任何國家將其逮捕和定罪的資訊。

司法 國安 美國 通緝 駭客

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