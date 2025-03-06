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共軍將領李橋銘現身人大會議 曾傳涉反貪腐

中央社／ 香港6日電
陸軍司令員李橋銘。（取材自新黃河）
陸軍司令員李橋銘。（取材自新黃河）

據報導，共軍陸軍司令李橋銘近日在中國全國人大會議露面，此前他久未露面，外媒曾傳他涉及反腐風暴。

香港明報報導，中國14屆全國人大三次會議的解放軍和武警部隊代表團日前成立，中央軍委副主席張又俠、何衛東分別擔任代表團團長、副團長，央視「國防軍事」頻道畫面顯示，李橋銘與會，破除了外界此前關於其「出事」傳聞。

央視畫面顯示，坐在李橋銘左面的是空軍司令常丁求。

報導指出，去年底，中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行，陳輝以陸軍政委的新身分獲頒上將軍銜，期間李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智及武警司令王春寧等4名上將缺席，他們接受調查的傳聞隨即在海外流傳。

據介紹，李橋銘現年64歲，曾任第41集團軍軍長、北部戰區陸軍司令、北部戰區司令，2019年底晉升上將軍銜。

報導表示，同為14屆全國人大代表的袁華智、王春寧，在央視鏡頭中未發現身影。

全國人大 反腐 央視 解放軍 陸軍

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