出身軍工系！港媒：人大常委羅琦、許達哲不在主席團名單受矚

大陸第十四屆全國人民代表大會第三次會議5日上午開幕，並公布會議主席團名單，共176人。港媒6日指出，2名軍工系統出身的全國人大常委不在名單，包括前湖南省委書記許達哲、中核集團總工程師羅琦。2人去年都是人大主席團成員，5日也沒有出席人大會議開幕式。

星島頭條報導，過去1年，大陸有大批軍工系統高層落馬、失聯，另外中核集團董事長余劍鋒也神隱多月。上述的許達哲、羅琦均為現任人大常委，未擔任主席團成員引人注目。

報導稱，56歲的羅琦是四川人，是大陸的核動力專家，中國工程院院士，曾任中國核動力研究設計院副院長、中國原子能科學研究院黨委書記，現任中核集團總工程師，曾獲國家科技進步一等獎。

另外，68歲的許達哲出身航天系統，曾任中國航天科工集團公司總經理、董事長，工業和信息化部副部長兼國家國防科技工業局局長；許達哲2016年空降湖南擔任省長、省委書記。

出身航天系統的工信部部長金壯龍2月28日被宣布免去工信部黨組書記之後，也沒有列席5日的人大開幕式。

大陸的人大主席團成員由人大常委、大陸國家領導人、地方要員組成，內閣成員不進入；本次人大主席團176人，去年主席團181人。星島統計，主席團今年減少11人、新增6人，共少5人。