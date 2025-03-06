李強工作報告這句新表述 顯示今年對台工作重點是交流

大陸國務院總理李強5日發表的政府工作報告，涉台部分雖僅百餘字，但當中卻有一句新表述：「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。中新社指出，這表明大陸「促兩岸交流、謀融合發展」的決心。

李強5日發布的政府工作報告，涉台部分內容為：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，推動@@@兩岸關係@@@和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。」

據中新社報導，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣認為，交流合作將是今年大陸對台工作的重點，通過制度化、規範化建設，助力兩岸交流合作可持續發展，務實推動兩岸民眾走近走親。

報導稱，聚焦為台胞台企提供同等待遇，大陸2018年發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，2019年推出《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》。

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元指出，報告中的「完善」二字，意味著把相關措施落實得更有效、更可感。

盛九元表示，完善促進兩岸交流制度和政策的意涵，不僅是提高可操作性，還包括措辭和提法更為嚴謹；一方面便於台灣民眾全面準確地理解具體內容，另一方面不易被有心人士惡意解讀。

在經濟合作層面，盛九元分析，在中美博弈和民進黨當局的限縮下，互惠互利的兩岸經貿展現出強大韌性，合作空間依然廣闊，如今正是需要有關政策推動台資企業參與大陸高質量發展、融入新發展格局的關鍵時期。

盛九元稱，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策的核心目標就是要深化兩岸融合發展，進一步推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一進程。

對於報告強調「堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」「堅持一個中國原則和『九二共識』」等論述，中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津指出，這些表述重申了大陸對台工作的大政方針，體現了大陸對台工作方針政策的連續性、一貫性和穩定性。

王英津表示，「從總體上看，政府工作報告涉台內容的核心基調是促統，體現出大陸堅定不移地持續推進國家統一進程。」