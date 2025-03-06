曝將在南京與台灣泳隊交流 陸蝶后張雨霏：想去日月潭

大陸泳壇「蝶后」張雨霏近日以人大代表身分，在北京出席大陸全國「兩會」，她在接受本報訪問時說，有關注到去年馬龍等大陸運動員去台灣交流受到歡迎，覺得特別溫暖，「我還沒去過台灣省」，希望有機會去看日月潭，一起打棒球、逛士林夜市。張雨霏還透露，接下來回南京集訓期間，可能與台灣游泳隊一起交流、學習，希望和更多台灣游泳運動員成為好朋友。

張雨霏1998年生，江蘇人，參加過三屆奧運，奪得二金三銀五銅共十面獎牌的佳績，是大陸奧運史上獎牌最多的選手，因擅長蝶式被封為大陸「蝶后」、「亞洲蝶后」，近日在參加大陸全國「兩會」期間，因泳壇成就和亮麗外表成為媒體追逐的焦點。

在昨日上午出席人大開幕式前，被本報提問是否有意來台交流時，雖張雨霏當下趕著入場未多作回應，但晚間透過大陸全國「兩會」的採訪申請管道發來回信。

她說，「我有關注到去年巴黎奧運會後馬龍等運動員隨團去台灣省的交流活動，看到我們運動員們在台灣也受到熱烈的歡迎和廣泛的關注，我覺得特別溫暖。」

張雨霏表示，「我還沒去過台灣省，非常希望有機會能夠去看看日月潭、和當地大學生們一起打棒球、去士林夜市體驗當地風土人情。」

張雨霏並透露，兩會後馬上會回到南京集訓，應該台灣游泳隊也會來到她所在的南京體育學院一起交流、一起訓練，「我覺得是非常好的一件事。」

至於是否認識台灣運動員，張雨霏說，記得在2024年上海游泳世界盃期間，有台灣游泳教練和運動員很熱情地送了游泳出發台的鑰匙扣，「我非常喜歡，我非常期待兩會後能和更多台灣省的游泳運動員成為好朋友，也希望兩岸三地的運動員們在今年即將到來的大灣區全運會上能有更多交流。」

張雨霏還談到對「泳渡日月潭」的看法，她說，「我的項目是在室內泳池比賽，自然水域游泳對我們來說還是有挑戰的。期待有機會能去為泳渡日月潭的朋友們加油！」