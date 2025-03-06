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陸兩會訊號：可承受中美貿易戰

聯合報／ 特派記者陳政錄黃雅慧、記者林宸誼／連線報導
大陸國務院總理李強（右）昨日上午在大陸人大會議上作政府工作報告，並與中共總書記習近平（左）互動。圖為開幕式結束後兩人準備離開。（路透）
大陸國務院總理李強（右）昨日上午在大陸人大會議上作政府工作報告，並與中共總書記習近平（左）互動。圖為開幕式結束後兩人準備離開。（路透）

美國總統川普上任後一個半月，大陸年度兩會開啟議程，大陸國務院總理李強昨天發表政府工作報告，將今年大陸經濟成長目標訂百分之五左右，赤字率訂百分之四左右，後者創歷史新高。分析指出，北京正向華府發出訊號，表明可以接受新一輪中美貿易戰的考驗。

李強在政府工作報告指出，今年大陸經濟成長預期目標訂為百分之五左右，城鎮調查失業率百分之五點五左右；消費者物價指數（ＣＰＩ）漲幅百分之二左右；糧食產量一點四兆斤以上；城鎮新增就業一千兩百萬人以上。李強指出，今年一般公共預算支出廿九點七兆元（人民幣，下同），赤字率擬按百分之四安排，比去年提高一個百分點，較上年初預算增加一點六兆元，另擬發行超長期特別國債一點三兆元。

中共總書記習近平昨下午出席他所在的江蘇代表團審議。他強調，圓滿實現十四五發展目標，「經濟大省要挑大梁」，江蘇要把握好挑大梁的著力點，推動科創、推進改革開放，落實國家重大發展戰略，和促進全體人民共同富裕，還要深化要素市場化配置改革，主動破除地方保護、市場分割和「內卷式競爭」。

大陸國務院研究室副主任陳昌盛則指出，今年報告首次提出「更加積極的財政政策」，且將連續實施十四年的「穩健的貨幣政策」調整為「適度寬鬆的貨幣政策」，這樣的宏觀政策組合就是要「向全社會傳遞清晰有力的宏觀政策信號」，且今年報告把提振消費放在更加突出的位置、把穩住樓市股市寫進總體要求，皆是值得關注的新提法。

上海第一財經昨天指出，大陸一般將赤字率百分之三作為一道心理上的財政風險安全防線，今年赤字率則創下歷史新高，赤字率提高，意味著財政支出規模的擴張，以擴大總需求，促進經濟的穩步成長。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣認為，今年報告沒多大意外與驚喜，尤其擬發行超長期特別國債、特別國債總額是一點八兆元，再加上地方的專款四點四兆，「要救大陸低迷的經濟恐怕不夠」。

針對今年增長率與赤字率兩項目標，華爾街日報分析指出，大陸日前採取一系列報復措施反擊美國增稅，並為今年設定強勁的增長目標，「北京方面在向華盛頓發出信號，表明中國可以經受住新一輪中美貿易戰的考驗」。

陸兩次政府工作報告重要數據 製表／陳宥菘
陸兩次政府工作報告重要數據 製表／陳宥菘

北京 李強

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