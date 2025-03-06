聽新聞
0:00 / 0:00
共軍陸軍司令 李橋銘現身兩會
大陸全國兩會正召開，解放軍因近年經歷反貪腐清洗，出席人員動態受矚目。日前，人大解放軍和武警部隊代表團成立時，央視「國防軍事」頻道畫面顯示，久未露面的共軍陸軍司令李橋銘與會，破除「出事」傳聞。
大陸十四屆全國人大三次會議的解放軍和武警部隊代表團三日成立，中央軍委副主席張又俠、何衛東分別擔任代表團團長、副團長。
香港明報指出，根據央視「國防軍事」報導畫面，陸軍司令李橋銘參與成立大會，等同破除外界此前關於其「出事」傳聞。其左手邊是共軍空軍司令常丁求。
不過，同為十四屆人大代表的袁華智、王春寧仍未公開現身，報導指出，在央視鏡頭中未發現二人的身影。
去年十二月廿三日，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行，當時共有四名上將集體缺席，分別是李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，引發外界揣測。
英國金融時報日前報導，軍方代表團只剩二六七人，減少的十四人均因貪腐被查而遭免職。據比對名單，軍方代表團人員減少幅度比大陸人大、政協的任何省區代表及界別委員都要大。
根據央視報導，張又俠三日在代表團成立大會上表示，「要持續改善會風，嚴守政治紀律，嚴肅作風要求，嚴格安全管理，充分展現軍隊代表的良好形象和精神風貌」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言