陸今年國防預算達8兆 年增7.2%

大陸昨日公布今年財政預算草案報告，其中國防支出（軍費預算）編列人民幣一七八四六點六五億元（約合新台幣八兆三一○億元），年增百分之七點二，增幅和去年相同。公共安全支出（維穩費用）則增長百分之七點三，達二四二八億元。

在日前召開的會前記者會上，大陸全國人大會議發言人婁勤儉表示，和平是需要實力來守護的，一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權安全發展利益，更好履行好大國國際責任義務，維護世界的和平穩定。

二○二一年到二○二三年大陸的國防支出年增率則分別為百分之六點八、七點一、七點二。此外去年「公共安全」支出（維穩相關經費）二二六二點五六億元，今年預算安排則為二四二八點二八億元，增長百分之七點三。

大陸國務院總理李強昨天發表政府工作報告指出，新的一年要全面深入貫徹軍委主席負責制，持續深化政治整訓，全力打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。「深入推動練兵備戰，加速發展新質戰鬥力，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益」。

中共總書記習近平上任後，每年兩會期間必定會到共軍和武警部隊代表團的全體會議並發表重要講話，其中包含具體的戰略工作部署。外界持續關注習近平未來幾天「下團組」時的相關發言。