陸政府工作報告 透露形勢險惡 調控步步為營

中國大陸人大會議開幕，人大會議的第一議程從來是政府工作報告。今年是大陸總理李強第二次作政府工作報告，但今次報告應有的關注，來自於兩段出人意料的大勢判讀。這兩段判讀也決定用一個「更」字來貫串報告。

兩段文字，一段是判讀國際大勢下面臨的問題，是「從國際看，世界百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻，可能對我國貿易、科技等領域造成更大衝擊。世界經濟增長動能不足，單邊主義、保護主義加劇，多邊貿易體制受阻，關稅壁壘增多，衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，對國際經濟循環造成阻礙。地緣政治緊張因素依然較多，影響全球市場預期和投資信心，加劇國際市場波動風險」。

另一段文字講國內問題，是「從國內看，經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振。部分企業生產經營困難，帳款拖欠問題仍較突出。群眾就業增收面臨壓力。民生領域存在短板。一些地方基層財政困難。社會矛盾化解和風險防範工作還需要加強。政府效能和依法行政能力有待提升。一些工作協調配合不夠，有的政策落地偏慢、效果不及預期。有的部門服務觀念不強、辦事效率不高。一些幹部亂作為、不作為、不善為，一些領域和地方腐敗問題依然多發」。

這兩段文字因何厲害，首先中共頂層決策之道，從來重在判讀形勢；二是從九月以來的中共中央政治局會議、到年底中央經濟工作會議，結論都把大勢判讀輕輕帶過，令人猜不透中共領導人的關鍵意圖；三是目前國際國內還在瞬息萬變，原以為中共領導人有話不想明說。誰料今次李強作報告，居然有這麼兩段文字，來自京城說法，內容是二月二十八日中共中央政治局會議拍定的。

兩段文字，是列舉一個個問題，有的相當說得險惡，有的是輕描淡寫，但列舉問題之多，應是相當的少見。

也因這兩段文字，解釋了整份報告的基調，因何從頭到尾貫串一個「更」字。兩段文字，一個更字，顯示的是問題重重、形勢險惡，決定政策不可能大破大立，調控需要步步為營，所以這次報告的主要寫手沈丹陽都承認，報告也要「留有後手」。