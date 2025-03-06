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陸重申九二共識 提兩岸經文交流制度

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者廖士鋒／北京—台北連線報導

大陸總理李強昨日上午作「政府工作報告」，涉台部分提出「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。學者分析，因目前美中關係未定，涉台內容大抵仍為「行禮如儀」。

今年大陸政府工作報告的涉台表述段落全文為：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業」。

政治大學國關中心主任王信賢分析，涉台部分今年沒有太特別的內容，因為美中關係「未定」，所以相關部分仍是「行禮如儀」。

至於新提到的「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，王信賢解讀，這是因應疫情後的兩岸交流，要推出更多相關政策跟制度，但「難度還是有點高」，因為這本就是個「互動的關係」。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣則分析，這是比較新的提法，也會是今年大陸對台工作很重要的方面。要推動兩岸交流、融合發展，就需要制度化建設，福建省現在做的就是制度化建設的探索。

另，今年是大陸通過「反分裂國家法」廿周年，李振廣提到，大陸透過「懲獨廿二條意見」制定明確的法律懲處機制。

若未來出現新情勢，大陸仍可能進一步修訂或補充相關法律，以因應新的台獨挑戰。王信賢則認為，到目前都沒有看到「反分裂國家法廿周年」紀念資訊，也可能是外部環境強到讓中共「不希望有新的變數出來」。

而就今年陸方是否進一步推進對台措施，北京大學台灣研究院院長李義虎表示，按照大陸政協主席王滬寧在對台工作會議講話的基本精神，大陸還要進一步塑造統一大勢，「對台獨的遏制會愈來愈有力」。

具有大陸政協委員身分的港台經濟文化合作協進會主席李大壯提到，港台民間交流目前還是不斷增加，至於香港駐台機構，和我駐港辦事處機制能否完全恢復，香港能否扮演緩和兩岸關係的橋梁？李大壯則僅表示，「我們有期待」。

美中關係

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