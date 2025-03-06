大陸國務院總理李強 喊促進兩岸經濟文化交流

大陸國務院總理李強昨（5）日發表2025年政府工作報告，在涉台部分提出，今年要推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉。

今年在兩會登場前的政協、人大記者會都未有涉台提問，大陸全國政協主席王滬寧4日發表的政協常委會工作報告也沒有對兩岸多著墨下，這是今年大陸全國「兩會」期間，少數觀察對台論述、政策方向的窗口。接下來，大陸國家主席習近平是否在下團組期間發表涉台講話同樣受到關注。

今年大陸政府工作報告的涉台表述段落全文為：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業」。

對於今年報告新提到的「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，政治大學國關中心主任王信賢解讀，這是因應疫情後兩岸交流，從中共角度來看，認為文化、經濟等方面受到民進黨阻撓，所以要推出更多相關政策跟制度，框限兩岸間交流，但「難度還是有點高」，因為這本就是個「互動的關係」。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣分析，「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」是相較往年不一樣，比較新提法，這也會是今年大陸對台工作很重要的一個方面，要推動兩岸交流、融合發展，就需要制度化建設，「不能今天一個主義，明天一個想法」，福建省正在做的，就是進行制度化建設的探索，成功經驗或可進一步在其他地區推廣，甚至上升到中央，在全大陸實施。