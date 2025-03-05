習近平要求江蘇「經濟大省要挑大梁」 破除內卷式競爭

大陸全國「兩會」召開，中共總書記習近平今日下午出席他所在的江蘇代表團審議。他強調，圓滿實現十四五發展目標，「經濟大省要挑大梁」，江蘇要把握好挑大梁的著力點，推動科創、推進改革開放，落實國家重大發展戰略，和促進全體人民共同富裕，還要深化要素市場化配置改革，主動破除地方保護、市場分割和「內卷式競爭」。

大陸十四屆全國人大三次會議江蘇代表團審議5日下午召開，就江蘇把握好「經濟大省挑大梁」的著力點，習近平說，要在推動科技創新和產業創新融合上打頭陣，在推進深層次改革和高水平開放上勇爭先，在落實國家重大發展戰略上走在前，在促進全體人民共同富裕上做示範。

習近平表示，希望江蘇落實好挑大梁的責任，努力取得新的更大成績。他說，科技創新和產業創新是發展「新質生產力」的基本路徑，抓科技創新要著眼建設現代化產業體系，教育科技人才一起抓，既多出科技成果，又把科技成果轉化為實實在在的生產力。

習近平說，抓產業創新要守牢實體經濟這個根基，堅持推動傳統產業改造升級和開闢戰略性新興產業，未來產業新賽道並重，抓科技創新和產業創新融合，要搭建平台，健全體制機制，強化企業創新主體地位，讓創新鏈和產業鏈無縫對接。

他還強調，經濟體量大，向前發展就需要更大的推動力，江蘇要先行先試，內外兼修，通過深化改革開放，不斷除障礙增動能，要完整準確全面貫徹新發展理念，統籌國內國際，抓好城鄉融合區域聯動，優化生產力布局，著力推動高質量發展，「要深化要素市場化配置改革，主動破除地方保護、市場分割和內卷式競爭。」

習近平說，要全面落實民營企業座談會精神，一視同仁對待各種所有制企業，持續優化營商環境，要穩步擴大制度性開放，不斷拓展國際合作空間。

習近平還指出，經濟大省在落實國家重大發展戰略上，應有更大的擔當，江蘇要在長三角一體化發展，和長江經濟帶發展等發展戰略中主動作為協同聯動，要加強與京津冀協同發展、粵港澳大灣區建設等戰略的對接。深度融入高質量共建「一帶一路」，做好援藏、援疆等對口幫扶工作，要在堅守耕地紅線，保證糧食安全，保護生態環境，確保南水北調水源安全等方面盡職盡責。

習近平強調，經濟大省發展的快一些，理應在促進全體人民共同富裕上積極探索經驗，發揮示範帶動作用，江蘇要在推進鄉村全面振興和城鄉融合發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果等方面持續用力，在加強基礎性、普惠性、兜底性民生建設，和解決群眾急難愁盼問題上多辦實事，在健全社會保障體系，增強基本公共服務均衡性、可及性上再上水平，特別是要抓好就業這個最基本的民生，要深化城鄉精神文明建設，優化文化產品和服務供給，以文化、賦能、經濟社會發展。

據央視新聞，會上，趙建軍，徐光輝，張俊傑，李肖娜，繆漢根，柯軍等6位代表分別就加快綠色低碳轉型發展，打造產業科技創新中心，推動轉化醫學建設，建設和美社區，推動傳統產業發展，保護傳承傳統戲曲等發言。中共中央政治局常委蔡奇出席會議。