陸全國政協「台聯」小組會 倡對台宣傳「中國民主」

大陸全國「兩會」期間，台聯、台盟界別委員5日下午召開委員小組會議，討論大陸全國政協主席王滬寧發表的政協常委會工作報告。大陸全國台聯副會長楊毅周表示，希望政協在兩岸交流發揮作用，例如講好大陸的政協故事，講好「中國民主」，特別是「全過程人民民主」的道理，就是為老百姓解問題，謀幸福。

大陸全國政協委員有34個界別，由各黨派、團體、「港澳台僑」胞和特邀的人士等組成，其中，隸屬台聯（中華全國台灣同胞聯誼會，又簡稱大陸全國台聯），和台盟（台灣民主自治同盟）等界別的委員，就是所謂的政協「台胞」委員，他們多是在大陸出生的台二代、台三代，也有少數在台灣出生者，例如大陸全國政協委員、鳳凰衛視金石財經主持人曾瀞漪 ，她在2023年擔任政協委員時，就曾因此遭陸委會宣布，因違反兩岸條例，經內政部查處裁罰新台幣50萬元。

今天下午，台聯、台盟界別委員在駐地北京華北賓館召開小組會議。前大陸國台辦副主任、大陸十四屆全國政協港澳台僑委員會副主任陳元豐也與會，他說，政協常委會報告，體現過去一年，把「習近平新時代中國特色社會主義思想」貫穿始終，凝聚廣泛的共識，這是政協非常重要的功能，「你就看看現在這個世界，形成共識非常不容易」，政協能把大家的心團結在一起，共同為「中國式現代化」奮鬥。

楊毅周說，希望政協可以在兩岸交流上發揮作用，例如促進文化交流，和講好大陸的政協故事，講好「中國民主」，特別是講好「全過程人民民主」的道理。

他說，昨天看到台灣對大陸全國「兩會」有些反應，對大陸的「民主制度」不了解，應該站出來講清楚，大陸的「全過程人民民主」不亞於、甚至是優於西方式的民主，能為老百姓解決問題，謀取幸福。所以，要對台胞加強「走進政協」工作，親身體會「全過程人民民主」的巨大作用。楊毅周還提到，希望政協在紀念台灣光復八十周年發揮作用。

曾瀞漪也稱，如果台灣方面能誠心了解大陸的「協商式民主」，就會知道什麼是真正造福老百姓的，不是用罷免、黨派之爭。她認為，現在全世界的撕裂對抗矛盾之尖銳，大陸協商式的民主更能要體現出它的優越性。

對於過去遭陸委會處罰，曾瀞漪會後受訪稱，「我覺得沒有關係，因為那是我的抉擇，而我非常相信我的抉擇一定是有益於兩岸人民，一定是有益於台灣的同胞走向更好的未來」。她也喊話，年輕人不要被民進黨的訊息扭曲，因為這個意識形態是別人給你的，而命運掌握在自己手中，只有自己才能造就自己的未來。