金門縣長陳福海證件趕辦不及無法赴陸 縣府低調暫不回應
金門縣長陳福海原訂明天率領近千人宗教交流團，前往大陸泉州天后宮、湄洲媽祖廟及賢良港天后祖祠進香祈福，此事峰迴路轉，今天下午5時許傳出，由於證件趕辦不及、中央未核准，陳福海確定無法成行。對此，金門縣政府表示暫無回應，而陳福海則低調不受訪，僅回應祝福此次媽祖宗教交流能順利圓滿。
據了解，金門縣政府昨日才向中央提出縣長的送件申請，但根據內政部移民署規定，縣市首長政務官前往大陸的申請作業時間，以往最晚需於出發前3個工作天提出，現行則需至少7個工作天，由於縣府僅留有1天作業時間，移民署以作業趕辦不及為由，最終未予批准。
陳福海自上任以來鮮少前往大陸，此行是他自2023年4月後再次率團赴陸，並藉由小三通前往廈門，進行進香祈福與踩街活動，此行規模盛大，金門縣議會議長洪允典、地方首長與民意代表皆將同行，因此也引發外界關注是否會有其他政治行程，但突如其來的變數，讓行程生變，也引起地方熱議。
對於陳福海無法成行，金門縣議員董森堡表示，宗教活動是兩岸民間交流的重要環節，雖然此次進香團因縣長未能出席而受影響，但金門與大陸間仍有許多重要議題需要溝通，包括海漂垃圾處理、海上交通運輸救援、用水議價協調等。他強調，中央與地方、兩岸與金廈之間應該建立更順暢的溝通機制，避免因行政程序問題影響交流。
針對此次事件，陸委會則回應，尊重各縣市長的交流行程，只要符合國家法規與兩岸交流規範，陸委會都會提供必要協助與風險提醒。
雖然陳福海夫婦確定無法前往，但進香團仍將依原計畫於明日啟程，團長改由參議陳世保出任，而副縣長李文良則預計於3月8日出發，屆時將改由他擔任團長，繼續推動宗教文化交流。
對於申請結果，縣府表示，暫無回應；陳福海也低調未受訪，僅表示，祝福此次媽祖宗教交流能順利圓滿，兩岸在媽祖的庇佑下能有增添更多和平友善氛圍。
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