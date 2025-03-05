傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，外交部長林佳龍5日在網路直播節目專訪披露，與傅崐萁同行的一名旅行業者在入境香港時被捕，至今仍未獲釋。陸委會晚間證實，指該員是被香港警方指控涉及刑事案件，並表示會持續關切此案，並將最新訊息轉知家屬。

陸委會5日透過書面表示，據瞭解，此次隨同花蓮縣政府赴香港參加旅遊博覽會的花蓮旅遊業者中，確實有人於入境時遭到拘捕，留置至今。

陸委會表示，本會香港辦事處於接獲訊息後，已即時提供相關必要協助，並瞭解是被香港警方指控涉及刑事案件。由於案件在香港司法程序中，本會將持續關切，並將最新訊息轉知家屬。

傅崐萁日前赴香港參加2月20日開展的香港觀光博覽會，稱是自費去推展花蓮觀光，為花蓮的觀光與旅遊業者加油。赴港期間因宣稱代表「台灣的中央政府」，與多名香港區議員、香港旅遊業監管局官員會面談觀光合作，日前遭經民連告發外患罪、反滲透法。

林佳龍5日在網路直播節目表示，傅崐萁無權代表中央政府，並透露和傅崐萁同團的其中一個旅行業者在香港被抓，現在還被關著，質疑「他（傅崐萁）如果代表中央政府，他怎麼保護不了同團的人？」