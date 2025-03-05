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大陸2025年軍費預算破8兆 陸委會：不會在壓力下屈服
大陸政府5日公布，今年軍費預算達人民幣1.78兆元，超過新台幣8兆元，年增7.2%，增幅連續4年超過7%。對此，陸委會表示，中共近年持續擴編國防預算，提升軍備戰力，積極對外軍事擴張。政府不會在壓力下屈服，會持續密切關注中共軍事動態，並妥慎應處。
大陸14屆全國人大三次會議5日上午開幕，根據大陸財政部提出的2025年中央和地方預算草案報告，官方編列今年國防支出為人民幣1兆7846.65億元，年增7.2%，增幅與前兩年持平，但高於GDP增長5%左右的目標，增幅並已連續4年超過7%。
陸委會5日傍晚透過書面表示，中共近年持續擴編國防預算，提升軍備戰力，積極對外軍事擴張，除對台施加日復一日的軍、機艦侵擾，並頻繁在台海周邊進行「聯合戰備警巡」，上個星期更進一步違反國際慣例，在越南、紐澳外海等區域進行射擊訓練，並在高屏外海無預警劃設操演區，嚴重影響國際航運安全，升高臺海及區域緊張情勢，引發國際社會高度關注。
陸委會強調，政府捍衛國家主權與安全的決心堅定，不會在壓力下屈服，「我們會持續密切關注中共軍事動態，並妥慎應處」。
陸委會也再次喊話陸方，「呼籲北京當局理性克制，與我民選政府溝通對話，化解分歧，共同承擔台海及區域和平穩定的責任，勿採取損人不利己的軍事挑釁作為」。
台灣2025年國防總預算創歷史新高，達到新台幣6470億元。大陸今年國防預算高出台灣近12.5倍。
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