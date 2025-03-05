快訊

馬偕醫院上月500電腦當機…1660萬病人個資恐外洩 駭客出價309萬賣出

王大陸涉教唆毆打Uber司機 1凶嫌竟是軍人…警直衝成功嶺逮人

傅崐萁赴香港推觀光…女團員因25年前舊案被捕 行李都沒領人就消失

聽新聞
0:00 / 0:00

陸政府工作報告涉台論述新增一詞 陸委會：無特殊變化

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會5日透過書面表示，今年中共國務院在「人大」提出政府工作報告涉台部分的內容與去年雷同，並無特殊變化。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會5日透過書面表示，今年中共國務院在「人大」提出政府工作報告涉台部分的內容與去年雷同，並無特殊變化。（圖／聯合報系資料照片）

大陸國務院總理李強5日發表政府工作報告，在今年政府工作任務涉台部份新增「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」的表述，引發關注。陸委會對此回應，今年涉台內容與去年雷同，並無特殊變化，政府將持續關注中共「兩會」期間相關動態。

大陸14屆全國人大三次會議5日上午開幕，李強發表政府工作報告，在涉台部份，他表示，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對『台獨』分裂勢力和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。」

與李強去年首次發表的政府工作報告相比，今年將「外來干涉」改為「外部勢力干涉」，未提及「維護中華民族根本利益」，但新增了「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。

陸委會5日下午透過書面回應，今年中共國務院在「人大」提出政府工作報告涉台部分的內容與去年雷同，並無特殊變化，政府將持續關注中共「兩會」期間相關動態。

大陸14屆全國人大三次會議於5日上午開幕，11日下午閉幕，會期7天；14屆全國政協三次會議4日下午開幕，10日上午閉幕，會期6天。接下來，大陸國家主席習近平是否在下團組期間，發表涉台講話，受到關注。另，今年「兩會」也是大陸通過《反分裂國家法》20周年，是否有相關動態同樣受矚。

兩會

延伸閱讀

中國軍費預算年增7.2% 學者：軍演頻率不會降

彭博：大陸政府加碼財政刺激 今年計畫赤字率創新高

解讀陸政府工作報告 學者：擬發超長期國債仍不夠救經濟

經濟挑戰迎難上 兩會開議 李強：今年經濟成長目標5%

相關新聞

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，外交部長林佳龍5日在網路直播節目專訪披露，與傅崐萁同行的一名旅行業者在入境...

就業問題成兩會焦點之一 凸顯中國求職越來越難

中國兩會正在進行，國務院總理李強在政府工作報告中強調，要以更大力道穩定和擴大就業；另有人大代表建議建立靈活就業人員社保繳...

陸政府工作報告涉台論述新增一詞 陸委會：無特殊變化

大陸國務院總理李強5日發表政府工作報告，在今年政府工作任務涉台部份新增「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」的表述，...

大陸2025年軍費預算破8兆 陸委會：不會在壓力下屈服

大陸政府5日公布，今年軍費預算達人民幣1.78兆元，超過新台幣8兆元，年增7.2%，增幅連續4年超過7%。對此，陸委會表...

金門縣長陳福海證件趕辦不及無法赴陸 縣府低調暫不回應

金門縣長陳福海原訂明天率領近千人宗教交流團，前往大陸泉州天后宮、湄洲媽祖廟及賢良港天后祖祠進香祈福，此事峰迴路轉，今天下...

李嘉誠退出巴拿馬運河營運 陸外交部：「中國控制運河」是謊言

香港首富李嘉誠旗下的「長江和記實業」4日稱，其子公司在巴拿馬運河經營2個主要港口的控股權，擬出售給包括美商貝萊德公司（B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。