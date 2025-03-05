陸政府工作報告涉台論述新增一詞 陸委會：無特殊變化

大陸國務院總理李強5日發表政府工作報告，在今年政府工作任務涉台部份新增「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」的表述，引發關注。陸委會對此回應，今年涉台內容與去年雷同，並無特殊變化，政府將持續關注中共「兩會」期間相關動態。

大陸14屆全國人大三次會議5日上午開幕，李強發表政府工作報告，在涉台部份，他表示，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對『台獨』分裂勢力和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。」

與李強去年首次發表的政府工作報告相比，今年將「外來干涉」改為「外部勢力干涉」，未提及「維護中華民族根本利益」，但新增了「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。

陸委會5日下午透過書面回應，今年中共國務院在「人大」提出政府工作報告涉台部分的內容與去年雷同，並無特殊變化，政府將持續關注中共「兩會」期間相關動態。

大陸14屆全國人大三次會議於5日上午開幕，11日下午閉幕，會期7天；14屆全國政協三次會議4日下午開幕，10日上午閉幕，會期6天。接下來，大陸國家主席習近平是否在下團組期間，發表涉台講話，受到關注。另，今年「兩會」也是大陸通過《反分裂國家法》20周年，是否有相關動態同樣受矚。