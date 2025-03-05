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李嘉誠退出巴拿馬運河營運 陸外交部：「中國控制運河」是謊言

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸外交部發言人林劍5日在記者會上被問及巴拿馬運河問題時表示，中方從未參與運河的管理運營，也不插手運河的事務」，他稱所謂「中國控制了運河」完全是謊言。央視新聞
大陸外交部發言人林劍5日在記者會上被問及巴拿馬運河問題時表示，中方從未參與運河的管理運營，也不插手運河的事務」，他稱所謂「中國控制了運河」完全是謊言。央視新聞

香港首富李嘉誠旗下的「長江和記實業」4日稱，其子公司在巴拿馬運河經營2個主要港口的控股權，擬出售給包括美商貝萊德公司（BlackRock Inc.）在內的貝萊德-TIL財團。大陸外交部5日的例行記者會上，發言人林劍被問及此事表示，對有關的商業交易不予評論。但林劍也提到，「反對在國際經貿關係中濫施脅迫、施壓的手段。」

另外，針對有關巴拿馬運河的提問，林劍表示，「在巴拿馬運河問題上，中方支持巴拿馬對運河的主權，致力於維護運河作為永久中立的國際通行水道地位，中方從未參與運河的管理運營，也不插手運河的事務。」

林劍稱，所謂「中國控制了運河」，完全是謊言。

記者會上路透記者問，貝萊德所支持的一個投資集團，可能會收購香港的一個企業，控制香港在巴拿馬運河的相關企業股權。進行收購的企業是一個美國的財團，原因也是來自白宮的壓力，中方對此有何評論？

林劍回應，「我們對有關的商業交易不予評論」，林稱，此前香港特區政府已就有關香港公司運營有關港口問題做了回應。「作為原則，我想強調，中方支持包括香港特區企業在內的本國企業赴海外投資興業。各國都應為相關的企業提供公平、公正的環境，我們反對在國際經貿關係中濫施脅迫、施壓的手段。」

巴拿馬運河 經貿 香港

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