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【重磅快評】川普關稅大棒下仍定5%增長 北京底氣何來？

聯合報／ 主筆室
大陸國務院總理李強在十四屆全國人大三次會議的政府工作報告中宣布全年5%的經濟增長目標。中新社】
大陸國務院總理李強在十四屆全國人大三次會議的政府工作報告中宣布全年5%的經濟增長目標。中新社】

在川普二度加徵10%關稅，北京也報以報復性措施，美中關稅戰已然實質開打的戰鼓聲中，大陸國務院總理李強依舊在今天全國人大開幕的「政府工作報告」中，雄心勃勃地宣布了全年5%的經濟增長目標。

去年相同的5%目標曾顯得搖搖欲墜，第二、三季分別只有4.7%與4.6%，最後在第四季藉由財政與貨幣政策強勢介入下扭轉乾坤達到5.4%，才終於達陣。故而今年繼續制定5%的增長目標，不免令人生疑。

不過，中共主政下的中國，在經濟上向來不打沒把握的仗；這個宣告的背後，必然做了多次的推演與揣度。但在全球保護主義黑暗時代似乎就要降臨的前夜，5%的目標仍不免令人擔憂。

由於北京已多次證明了它的踐行目標的能力，除了像2020年新冠疫情的這種巨變，幾乎沒有失敗記錄。因此這次5%目標的宣告，也沒有招來西方慣有的嘲諷。畢竟5%與IMF預測的4.6%相去並不太遠。

但大家都看到了這次的不同。首先是通膨率亦即CPI漲幅從過去設定的不超過3%，變成了約2%，其次是，赤字率從2024的3%再往上提升1個百分點到4%。前者是對中國處於通縮疑慮的現實做了妥協或承認，後者卻預示著它必然能夠達標的利器。

亦即，藉由政府擴大發債，以國債去驅動經濟，可謂是中國政府開始解放思想後的重大舉措。

大陸在2023年的第四季增發1兆元公債，但它主要進入市場上發生效應是遲至2024年的第一季，並直接促成其第一季GDP獲致5.3%的增長。

而為了應對第二、三季的頹勢，大陸央行去年9月下旬宣布降準0.5%，向金融系統注入人民幣1兆元的流動性，同時宣布降低存量房貸的利率，平均降幅也是約0.5個百分點，並統一下調房貸最低自備款比例到15%左右。

其次，人行又創設兩項結構性貨幣政策工具，一是證券、基金、保險公司互換便利，允許他們以手中持有的資產當抵押，從人行換入國債、票據等流動性資產，用於投資股票；一是創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購和增持股票。

到了11月，大陸財長藍佛安宣布，自2024年開始，將連續五年每年從新增地方政府專款中安排8000億元人民幣，專門用於化債，累計可置換隱性債務4兆元。再加上當天人大常委會批准6兆元新增債務限額，總共增加地方化債額度達10兆元。

貨幣及財政的政策組合拳，其中多數都涉及由中央發行國債去支應，卻一舉將去年第四季GDP拉升到5.4%的水位。

在2024年策略明顯奏效甚至大獲成功後，2025年的赤字率升到4%，就是這一債務驅動思維的高歌猛進。

政府工作報告明火執仗，直接公告周知今年將發行超長期特別國債人民幣1.3兆元、並發行為國營商銀補充資本為目的的特別國債5000億元，又安排地方政府專款債券4.4兆元；以及為了提供消費品以舊換新的特別國債3000億元。

中國大陸的中央加地方的整體債務占GDP的比重，已在100%上下，並不算低，但與美國及日本相比仍有相當距離，因此以國債去驅動經濟增長並不算危險。

更重要的是，在美元於1971年脫離布列頓森林體系後，貨幣的發行邏輯已發生根本性轉改變，貨幣的基礎已與黃金白銀等硬通貨脫鉤，而建立在主權信用之上。

大陸當局顯然認為，或說是被其經濟智囊、幕僚說服，隨著它的國力不斷增長，它應更擅於運用隨之水漲船高的主權信用，掙脫固有的金本位貨幣思維牢籠，更像美國那樣地以主權信用作為底層支撐的國債去驅動經濟。

北京向美國運作經濟的模式靠攏，還有一個動作可以看出跡象。去年底，大陸國家統計局宣布將GDP的計算加入民眾自有住宅的虛擬租金項目，這可以看出北京有意將長期被低估GDP，讓國際看出它真實的體量。

當然，習近平曾一再警示，中國經濟不能走向脫實向虛，也就是其經濟的結構不能脫離製造與實業。但這一原則底下，更盡情地運用債務槓桿去撬動經濟，讓經濟擺脫沉寂走向活躍，仍是可以被允許的方向。

昨天，全國人大發言人婁勤儉在人大會前記者會上表示，「中國經濟從來都在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大。我們對中國經濟的前景充滿信心。」

這一信心的來源，除了是中國的產業結構已走向高科技，包括在AI、人形機器人、新能源汽車、晶片製造上都已成為全球主導或占據領先地位有關外，藉由巨額的國債去催發經濟的動能，可能才是中央政治局未說出口的真正底氣。

債務 貨幣

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