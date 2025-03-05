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參考馬龍來台交流？陸「蝶后」張雨霏微笑不語

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
張雨霏表示，自己肯定會參加大陸2025年全國運動會。記者陳政錄／攝影
張雨霏表示，自己肯定會參加大陸2025年全國運動會。記者陳政錄／攝影

去年大陸奧運桌球金牌選手馬龍來台引起話題，而正在北京召開的大陸全國「兩會」上，同樣手握奧運金牌的大陸泳壇「蝶后」張雨霏，成為人氣最高的人大代表之一。面對媒體提問是否有意跟馬龍一樣來台交流，她微笑不語，被追問下也僅稱「不好意思」，便步入會場出席大陸十四屆全國人大三次會議開幕式。

大陸十四屆全國人大三次會議開幕式5日上午召開，會議前後，參會和列席的大陸全國人大代表、政協委員同樣成為記者採訪對象，體育選手張雨霏、姚明，和香港人大代表霍啟剛、格力董事長董明珠等人都成為追逐焦點。

在接受媒體堵訪時，對2025年大陸全國運動會，將於11月由廣東省、香港、澳門聯合主辦，張雨霏首先表示，她「是肯定會參加的」，還說希望全運會可以辦出大灣區特色。

不過，對於被台灣媒體追問，知不知道自己在台灣也有知名度，以及是否會想像馬龍一樣來台灣訪問？張雨霏僅快步向前笑而不語，表示「不好意思」。

另一位在參會前、後都受到媒體追逐的霍啟剛，則在會後接受以港澳記者為主的大批媒體訪問。他說，對政府工作報告，有關落實和優化休假制度，釋放文化旅遊體育等消費的潛力的內容很感動，並指香港將更好利用優勢，服務大陸國家大局，發揮橋梁作用。

對於大陸全運會，霍啟剛也說，粵港澳大灣區三地政府在全力推進十五運（大陸第十五屆全運會）。他強調三地辦比賽絕對不是難事，更重要的是比賽留下來什麼，未來粵港澳大灣區可以一起申辦國際賽事。

大陸全國人大代表、格力電器董事長董明珠在人大開幕式後被媒體包圍，在人群中穿行。記者陳政錄／攝影
大陸全國人大代表、格力電器董事長董明珠在人大開幕式後被媒體包圍，在人群中穿行。記者陳政錄／攝影
大陸泳壇「蝶后」張雨霏（中白色衣服）是大陸全國人大代表，5日上午出席人大開幕會。記者陳政錄／攝影
大陸泳壇「蝶后」張雨霏（中白色衣服）是大陸全國人大代表，5日上午出席人大開幕會。記者陳政錄／攝影
因2025年大陸全國運動會將在香港舉行，大陸全國人大香港區代表霍啟剛成為受訪的人氣王，被團團包圍。記者陳政錄／攝影
因2025年大陸全國運動會將在香港舉行，大陸全國人大香港區代表霍啟剛成為受訪的人氣王，被團團包圍。記者陳政錄／攝影
大陸全國人大香港區代表霍啟剛，在參加5日的人大開幕式前後被大量媒體包圍，他在開幕式後受訪。記者陳政錄／攝影
大陸全國人大香港區代表霍啟剛，在參加5日的人大開幕式前後被大量媒體包圍，他在開幕式後受訪。記者陳政錄／攝影

全國人大 香港

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