解讀李強政府工作報告 王信賢：涉台論述「行禮如儀」

大陸全國人大十四屆三次會議開幕，大陸總理李強5日上午作「政府工作報告」，針對此次報告內容，台灣學者分析，報告的定性就是「外部壓力加大，內部困難增多」，今年重點是擴大內需與科技，至於涉台的部分，目前因為美中關係未定，相關內容仍為「行禮如儀」。

政治大學國關中心主任王信賢5日上午向本報分析這次李強的報告，他指出，此次報告的「定性」很清楚，即「外部壓力加大，內部困難增多」，也就是美中關係與內部的經濟下行的問題。例如報告提到貿易、科技領域受到更大的衝擊、內部需求不足，特別是消費不振等。

針對「外部」的部分，王信賢指，報告宣示反對霸權主義、強權政治，反對一切形式的單邊主義、保護主義，維護國際公平正義，同時也更強調「多邊」，中共現在就是「用多邊去應付美中關係」。此外，美國「退群」的相關議題也在報告中被強調，例如堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制、積極參與跟引領全球環境與氣候治理等。

至於涉台部分，王信賢認為，今年沒有太特別的內容，因為大環境、也就是美中關係「未定」，所以相關部分仍是「行禮如儀」。至於今年報告新提到的「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，王信賢解讀，這是因應疫情後的兩岸交流，從中共的角度來看，認為文化、經濟等方面受到民進黨阻撓，所以要推出更多相關政策跟制度，框限兩岸間的交流，但「難度還是有點高」，因為這本就是個「互動的關係」。

今年大陸政府工作報告的涉台表述段落全文為：「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。」

王信賢認為，接下來的看點，就是中共總書記習近平，或者是大陸政協主席王滬寧「下團組」是否有相關表示；中共外長王毅的記者會也值得關注。他特別指出，到目前都沒有看到有「反分裂國家法20周年」的紀念資訊，也可能是外部的環境強到讓中共在這個部分不希望有新的變數出來。

經濟部份，此次報告訂出全年增長5%目標，王信賢認為這符合預期，很多機構的設定也都是5%，從各個省市的兩會數據拼湊整理，也差不多是這個數字；城鎮失業率預期5.5%左右，則「應該是低估了」。王信賢並提到，擴大內需（提升消費）跟科技，這兩部分是最重要的政策，前者包含新質生產力、生物科技、量子科技、 AI、6G、人工智慧+、「高水平科技自立自強」等。

而本報記者詢問，由於美國政黨輪替，拜登政府卸任、川普政府回鍋，去年與今年2份政府工作報告，李強似乎有不同的對外用語？對此王信賢認為，「今年確實是比較積極性」，包括外貿表述、金磚峰會、中非論壇等，用中共跟其他國家的雙邊關係去應付美中關係，加上美國的「退群」，可能衝擊美國跟其他國家的關係，特別是美歐關係惡化，中共希望進入「真空」，去倡議屬於中共的那套外交論述。