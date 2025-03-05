香港扮兩岸關係橋梁？政協委員李大壯：我們有期待

隨兩岸關係緊張，台港關係也受到影響，不只台灣駐港官員受阻、香港宣布駐台機構停止運作，近日還傳出我政府研擬改嚴香港移民台灣規定。就台港關係能否恢復，為兩岸和緩搭橋？港台經濟文化合作協進會主席李大壯5日表示，「我們有期待」，香港仍將致力於促進與台灣的交流，「當然民間的交流是現在的主題」。

李大壯是大陸十四屆全國政協委員、港澳台僑委員會委員，屬於全國台聯界別，他同時也是香港的中華新時代智庫基金會理事長，和港台經濟文化合作協進會主席。其中，港台經濟文化合作協進會與我方的台港經濟文化合作策進會，是台港兩地於2010年各自成立，推動台港經貿文化交流的對口組織，但在大環境下，近年雙方互動陷入低迷。

就台港交往，5日出席大陸全國人大會議開幕式的李大壯受訪表示，總理工作報告很清楚，就是「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，香港在「一國」之下，當然也在實行，「當然民間的交流是現在的主題」。

他說，港台民間交流目前還是不斷增加，尤其在經濟方面，台灣是香港的第2大貿易夥伴，這是非常重要的，還有一些文化、人民之間的交往，都是愈來愈飽滿、愈來愈強。

針對「經濟文化交流合作」，香港可以發揮哪些作用幫助改善兩岸關係？李大壯說，香港每年都會請不同業界的台灣朋友來香港合作交流，包括物流、運輸、金融等方面，還有一些商會活動，香港人也經常到台灣旅遊，這是很重要的連接。