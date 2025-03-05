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中國軍費增幅超過經濟成長 李強：深入推進練兵備戰

中央社／ 台北5日電

中國經濟低迷下，今年編列軍費預算為人民幣1兆7846.65億元（約新台幣8兆元），年增7.2%，軍費的增幅較官方訂定今年經濟成長目標5%左右還要高。中國國務院總理李強表示，要深入推進練兵備戰，加快發展新質戰鬥力。

中國第14屆全國人大三次會議今天上午正式開幕，根據中國財政部提出的2025年中央和地方預算草案報告，官方編列2025年國防支出為人民幣1兆7846.65億元，年增7.2%。

翻查資料，2024年中國編列軍費預算約1兆6655.4億元，年增7.2%；2023年編列軍費預算約1兆5537億元，年增7.2%；2022年編列軍費預算約1兆4504億元，年增7.1%。2021年編列軍費預算約1兆3557.58億元，年增6.8%。

2013年習近平開始擔任中國國家主席時，當年軍費預算為7200億元。

中國經濟低迷下，今年中國軍費增幅比官方訂定的經濟成長目標5%左右還要高。

李強今天在政府工作報告中表示，過去一年，國防和軍隊建設取得新的重要進展。新一年要深入貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，持續深化政治整訓，全力打好實現建軍100年奮鬥目標攻堅戰。

李強又指，要深入推進練兵備戰，加快發展新質戰鬥力，加緊實施國防發展重大工程，加快推進網路訊息體系建設。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，鞏固和發展堅如磐石的軍政軍民團結。

習近平曾表示，要力爭到2035年基本實現國防和軍隊現代化，到本世紀中葉全面建成世界一流軍隊。

路透社今天報導，分析人士表示，中國設定的軍費開支符合預期，反映中國在地緣政治挑戰不斷加劇下，繼續實現軍事現代化的雄心。

中國是僅次於美國的世界第2大軍費開支國家，美國國防部2025年財政年度預算為8500億美元（約新台幣27兆8424億元）。

國防部 軍費

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