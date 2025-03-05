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金門千人進香團明啟程 縣長陳福海睽違2年再度率團赴陸

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
近千人的金門媽祖進香交流團，預計明日啟程赴陸展開宗教交流。圖／金門縣媽祖聯誼會提供
近千人的金門媽祖進香交流團，預計明日啟程赴陸展開宗教交流。圖／金門縣媽祖聯誼會提供

金門縣長陳福海自上任以來鮮少前往大陸，明天將率領近千人宗教交流團，這是他自2023年4月赴陸後，再度出行，此次交流團經由小三通抵達廈門，並轉往泉州天后宮、湄洲媽祖廟及賢良港天后祖祠等地進香祈福，進行進香祈福與踩街活動，此次陣容龐大，府會首長率隊，也引起外界對是否會有其他政治行程的關注。

此次活動將由縣長陳福海、議長洪允典親自率領，攜手金門各界首長、民意代表及15間奉祀媽祖的宮廟代表，共同參與這場宗教文化盛事。

策劃本次活動的金城鎮南門天后宮主任委員許燕輝表示，首日陳福海一行抵達廈門，隨後至泉州天后宮進行進香祈福與踩街活動，泉州天后宮與金門多間媽祖廟有著深厚的淵源，彼此交流密切。3月7日，交流團將前往湄洲媽祖廟，這裡被認為是媽祖信仰的發源地，交流團將在此舉行隆重的獻敬大典，場面盛大。隨後，團員們將轉往賢良港天后祖祠，這座宮廟與金門信仰圈也有密切聯繫，進行獻典團拜，展現金門與福建媽祖文化的深厚關係。

3月8日，進香團將北上福州，拜會當地的宮廟，福州作為福建省會，是兩岸交流的重鎮，金門與福州在交通與經貿方面的合作也引發關注，儘管此次活動主要以宗教文化為主，但是否會有其他的會晤交流，或官方拜會行程，值得關注。

縣府表示，此次進香活動延續「2024 甲辰年全國媽祖金門巡安祈福活動」，不僅承襲金門宮廟傳統儀軌，更希望透過媽祖信仰的共同連結，深化兩岸民間交流，促進宗教、文化、觀光等多層面的合作。希望透過此行，進一步展現金門深厚的閩南文化與民俗風情，提升國際能見度，讓世界看見金門、讓金門走向世界。

天后宮 媽祖 金門

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