中國2025年軍費增幅7.2% 總預算達8兆元

白宮川澤會後的美烏歐俄關係大變局，多多少少沖淡了對北京人大政協兩會的關注。中國大陸全國兩會一年一度，備受內外關注的應是低迷的中國經濟。但兩會前從中共中央政治局、大陸國務院、到中共中央紀律檢查委員都有不同尋常的動作，至少發出三個訊號，都在強調「政治」二字。 有人不解，北京當局現在要刺激經濟，不是應該淡化政治嗎？聯合報資深香港特派員李春為讀者解析這些不尋常動作背後，有內外兩重原因。

2025-03-05 07:00