中美貿易戰 港媒：勝負言之尚早

中國和美國近日互相加徵對方部分產品關稅，展開一場貿易戰，香港報章今天指出，這場貿易戰的勝負言之尚早，而美國本身也會受到衝擊。

明報發表社評指出，美國總統川普上任後擴大關稅戰規模，開拓更多戰線，又加強進攻力度，卻不一定可以大獲全勝；關稅戰是不見硝煙的戰爭，而任何戰爭都必然充滿不確定性，出現意圖之外的後果，更是常有之事。

社評表示，自從2018年中美貿易戰爆發以來，中國一直致力市場多元化，細察這幾年中國整體出口情況，輸往美國的比例持續下降，由2021年的17.3%，降至現在不足15%，出口美國貨值占中國GDP比例，也由2018年的3.5%，降至2023年的2.9%。

為了應付美國對中國加徵關稅，不少中國企業都將部分下游生產線移至越南、墨西哥等地。

社評並指出，中國經濟轉型，力爭由之前倚賴輸出低檔廉價消費品的出口導向型經濟，進化成為先進製造業大國，大陸部分中低檔生產早晚會走向式微或外移，美方向中國發動關稅戰，卻是加速推動這一進程。

社評認為，過去6、7年，中國新質生產力持續成長，「中國製造2025」所定下的願景，大都得到實現，而DeepSeek的面世更是震驚國際。因此，關稅戰對中國不會無痛，但中國也有十足底氣迎戰。

此外，美國標普500強企業的盈利，有三成來自國外，環球經濟若當災，美國一定也會受到衝擊。

香港經濟日報也發表社評表示，美國向中國等貿易夥伴加徵關稅，中國隨即加碼反制，美國商界及民眾憂心忡忡。

社評認為，中方時隔一個月再遇華府貿易壁壘，幾乎即時精確反擊，只不過火力有所加強，以最大農畜產品買家身分，向美國貨反徵10%至15%關稅，重點打擊川普支持者基礎所屬的共和黨州份。

社評並表示，憑藉政商界近年積極拓展多元外貿，中國已大幅減少倚賴美國市場，滬深主板股票指數昨天倒升收場，顯見投資者相信中方可應付衝擊。