中國政府工作報告談兩岸 新增完善兩岸交流制度

中國國務院總理李強今天在人民大會堂進行政府工作報告。關於兩岸部分，他表示，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂與外來干涉，今年並新增完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

中國第14屆全國人大三次會議今天上午正式開幕，李強今天在人民大會堂做政府工作報告，發表以上宣布。

在兩岸部分，他表示，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和 『九二共識』，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業」。

港澳方面，李強則指出，要全面準確、堅定不移貫徹 「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

2024年政府工作報告，關於兩岸部分提到，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業」。