聽新聞
0:00 / 0:00
菲律賓完成仁愛暗沙運補任務 陸海警：全程監督
菲律賓軍方4日為長期擱淺仁愛暗沙、象徵菲律賓主權的馬德雷山號艦提供補給，未遭大陸阻攔。中國海警局5日表示，對菲船隻詢問確認並全程監管。
中國海警局新聞發言人劉德軍5日指出，經中方允許，4日菲律賓派一艘民船對非法「坐灘」仁愛礁（仁愛暗沙）軍艦運送生活物資，中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。
劉德軍強調，中方敦促菲方信守承諾，停止炒作，並同中方相向而行，共同管控好海上局勢。中國海警將持續依法在包括仁愛礁（仁愛暗沙）在內的南沙群島及附近海域開展維權執法活動。
菲律賓軍方上次完成運補工作在2024年9月26日。當時菲律賓軍方在臉書（facebook）宣布，26日在海防隊支援下，成功雇用一艘民船為擱淺在仁愛暗沙的海軍登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）運送補給品，並輪調駐守人員。臉書貼文也附上一支17秒的影片。
另一方面，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）向媒體表示，菲方執行運補任務時，在周邊看到至少八艘中方船艦，但未遭遇阻攔。
1994年，大陸開始在美濟礁（Mischief Reef）興建設施，菲方抗議無效後，於1999年把馬德雷山號拖至大約20海里外的仁愛暗沙蓄意擱淺，作為主權象徵兼軍事觀測站，並派有一小隊士兵駐守。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言