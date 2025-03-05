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菲律賓完成仁愛暗沙運補任務 陸海警：全程監督

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
菲律賓軍方4日為長期擱淺仁愛暗沙、象徵菲律賓主權的馬德雷山號艦提供補給，未遭大陸阻攔。（路透）
菲律賓軍方4日為長期擱淺仁愛暗沙、象徵菲律賓主權的馬德雷山號艦提供補給，未遭大陸阻攔。（路透）

菲律賓軍方4日為長期擱淺仁愛暗沙、象徵菲律賓主權的馬德雷山號艦提供補給，未遭大陸阻攔。中國海警局5日表示，對菲船隻詢問確認並全程監管。

中國海警局新聞發言人劉德軍5日指出，經中方允許，4日菲律賓派一艘民船對非法「坐灘」仁愛礁（仁愛暗沙）軍艦運送生活物資，中國海警對菲船隻詢問確認並全程監管。

劉德軍強調，中方敦促菲方信守承諾，停止炒作，並同中方相向而行，共同管控好海上局勢。中國海警將持續依法在包括仁愛礁（仁愛暗沙）在內的南沙群島及附近海域開展維權執法活動。

菲律賓軍方上次完成運補工作在2024年9月26日。當時菲律賓軍方在臉書（facebook）宣布，26日在海防隊支援下，成功雇用一艘民船為擱淺在仁愛暗沙的海軍登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）運送補給品，並輪調駐守人員。臉書貼文也附上一支17秒的影片。

另一方面，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）向媒體表示，菲方執行運補任務時，在周邊看到至少八艘中方船艦，但未遭遇阻攔。

1994年，大陸開始在美濟礁（Mischief Reef）興建設施，菲方抗議無效後，於1999年把馬德雷山號拖至大約20海里外的仁愛暗沙蓄意擱淺，作為主權象徵兼軍事觀測站，並派有一小隊士兵駐守。

主權 菲律賓

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