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兩會登場 外媒：中國2025年軍費預算年增7.2%

中央社／ 台北5日電

第14屆中國全國人大三次會議今天開幕，中國國務院總理李強將發表政府工作報告。新加坡聯合早報報導，中國今年軍費預算約為人民幣1.7847兆元，年增7.2%，增幅與去年持平。這是自2022年以來，中國軍費預算增幅連續4年超過7%。

路透社今天報導，中國將今年GDP目標設定為大約5%，今年將預算赤字占GDP的比例從去年的3%提高到4%。北京中央政府計劃今年發行人民幣1.3兆元（約新台幣5.8兆元）的特別國債，高於2024年的1兆元。地方政府將被允許發行專案債4.4兆元，高於去年的3.9兆元。

中國經濟低迷下，還要面對美國總統川普加徵關稅，4日起對中國累計加徵20%關稅，外界關注中國如何因應。

人民幣 北京 軍費

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