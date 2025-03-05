川普施壓奏效？李嘉誠出售巴拿馬運河2港口股權

香港首富李嘉誠旗下的香港長和集團4日深夜公布，除了大陸和香港，出售全球港口業務，包括巴拿馬運河2個港口巴爾博亞（Balboa）及克里斯托瓦爾（Cristobal），買家是美資公司貝萊德（BlackRock）。

長和的公告指出，與貝萊德（BlackRock）、全球基礎設施合夥公司（Global Infrastructure Partners）及碼頭投資有限公司（Terminal Investment Limited），上述3者統稱貝萊德-TiL財團，於其原則性達成交易初步基本條款協議。長和集團計劃出售Hutchison Port Holdings S.a r.l.（HPHS）及Hutchison Port Group Holdings Limited（HPGHL）全部股份，長和料交易所得款項逾190億美元（約新台幣6234億元）。

長和集團提到，出售資產包括23個國家43個港口的擁有、營運及發展共199個泊位之附屬公司，及聯營公司之權益。公布特別提到，這次交易出售資產不包括在香港、深圳和華南營運之港口，或任何在中國大陸的港口。

香港商業電台報導，長和聯席董事總經理陸法蘭在消息公布後發表聲明，指這項交易「純粹商業決定，與近期有關巴拿馬運河的新聞無關」，交易在「迅速、低調而又具競爭性的過程下進行」，並指此項原則性協議的交易估值極具吸引力，且非常符合股東的最佳利益。

路透報導，這筆交易代表明貝萊德採取了對川普有利的行動，可以緩解共和黨對貝萊德首席執行官芬克（Larry Fink）的壓力，因為該公司在氣候和多元化問題上，仍然受到共和黨人和川普「讓美國再次偉大」運動支持者的攻擊。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）美洲計畫主任伯格（Ryan Berg）稱，此次出售對美國來說是一個勝利，並表示希望此舉能平息有關運河安全的爭論，「在與中國在美洲的戰略競爭中，這是一個巨大的勝利。」

上個月，美國國務卿魯比歐作為美國最高外交官首次出訪拉丁美洲，其中包括訪問巴拿馬，向巴拿馬施壓，要求減少中國大陸在對於運河的影響力。