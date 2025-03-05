政協報告 涉台內容縮減

大陸全國政協十四屆三次會議昨（4）天開幕，政協常委會報告涉台內容縮減，大陸全國政協主席王滬寧僅於回顧去年工作時提及舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會；今年主要工作則提到，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。

與會的大陸全國台聯副會長楊毅周昨受訪表示，因賴清德總統的「新兩國論」，台獨和反台獨鬥爭更尖銳，將有「驚濤駭浪」時刻。

王滬寧昨在政協會議開幕式作政協常委會工作報告，在回顧2024年工作時，於第四點「發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓」中提到，舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會。

在2025年主要工作中，王滬寧提及，愈是形勢複雜、任務繁重，愈需要團結一心、眾志成城，不斷鞏固「全國各族人民大團結，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結」。

今年政協報告涉台內容有所縮減，預計今天全國人大會議開幕式，國務院總理李強作政府工作報告，其中涉台內容將成為今年兩會另一個觀察大陸對台政策方針的指標。