兩會登場／王滬寧：團結海內外中華兒女

大陸全國政協十四屆三次會議昨天開幕，政協常委會報告涉台內容縮減，大陸全國政協主席王滬寧僅於回顧去年工作時提及舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會；今年主要工作則提到，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。

與會的大陸全國台聯副會長楊毅周昨受訪表示，由於賴清德總統的「新兩國論」，台獨和反台獨鬥爭更尖銳，不排除有「驚濤駭浪」的時刻。

王滬寧昨在政協會議開幕式作政協常委會工作報告，在回顧二○二四年工作時，於第四點「發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓」中提到，舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會。

在二○二五年主要工作中，王滬寧提及，愈是形勢複雜、任務繁重，愈需要團結一心、眾志成城，不斷鞏固「全國各族人民大團結，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結」。

去年政協常委會工作報告，王滬寧也僅在回顧二○二三年工作時，簡短提到涉台工作指出，圍繞加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場等協商建言，舉辦第六屆兩岸基層治理論壇，助推兩岸融合發展。

今年政協報告涉台內容縮減，預計今天全國人大會議開幕式，國務院總理李強政府工作報告，涉台內容將成為今年兩會另一個觀察大陸對台政策方針的指標。