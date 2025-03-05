聽新聞
0:00 / 0:00

兩會側寫／明星委員甄子丹 讚哪吒2「偉大成就」

聯合報／ 本報記者陳政錄

大陸進入一年一度兩會時間，各省市區政協、人大代表齊聚北京人民大會堂。其中，甄子丹、靳東、雷軍、周鴻禕、張雨霏等「明星代表、委員」成為追逐焦點。不管來自哪個領域，DeepSeek電影哪吒2成為必答題，獲得最高聲量。

人民大會堂昨活動滿檔，上午接待出席人大預備會的人大代表，與正在門口排隊等待採訪中午人大記者會的記者撞個正著，維安人員上演「老鷹捉小雞」，避免記者提前溜進大會堂，媒體也抓緊機會採訪代表。

下午政協會議開幕前，有別於安排好的「委員通道」集體採訪井然有序，大會堂一樓大廳其他空間，充滿守株待兔者，下午四時開幕式結束後，也有人留下守候，例如政協委員甄子丹堪稱人氣王，有問必答。

由於動畫電影哪吒2票房破廿億美元，DeepSeek橫空出世，幾乎成為受訪代表、委員的必答題。民營經濟、粵港澳大灣區議題也很熱門。

甄子丹說，他樂觀看待AI發展對電影產業的影響，並指哪吒2是偉大成就，香港電影人可學習成功之道，許多好萊塢朋友也向他打聽哪吒2。

歌手鄺美雲說，AI力量很大，但一定要在正道上發展。演員靳東透露懷念台灣蚵仔煎，但他不解哪吒2不能在台上映，後得知有限額時，說「是台灣當局問題」。

360公司創始人周鴻禕預測今年不會只有一個超級AI應用。人大代表、小米創辦人雷軍今年僅禮貌揮手說謝謝。

DeepSeek 哪吒 電影

延伸閱讀

周鴻禕：開源正重構中美AI競爭格局 是難以逾越的壁壘

穿著遭調侃抄襲黃仁勳 雷軍：每個人家裡都有皮衣

小米汽車SU7 Ultra賣破1.5萬輛 雷軍：很多人買來當禮物

穿皮衣現身發表會！雷軍被群嘲「抄襲黃仁勳」回應了 曾被調侃模仿賈伯斯

相關新聞

兩會登場／王滬寧：團結海內外中華兒女

大陸全國政協十四屆三次會議昨天開幕，政協常委會報告涉台內容縮減，大陸全國政協主席王滬寧僅於回顧去年工作時提及舉辦第七屆兩...

大陸人大13名「台灣省代表」 陸委會：皆不具台灣身分

目前已進入今年大陸「兩會」期間，而大陸人大「台灣省代表」周琪近日受訪時提到組織台青活動等內容，陸委會4日回應指出，周琪並...

兩會側寫／明星委員甄子丹 讚哪吒2「偉大成就」

大陸進入一年一度兩會時間，各省市區政協、人大代表齊聚北京人民大會堂。其中，甄子丹、靳東、雷軍、周鴻禕、張雨霏等「明星代表...

陸旅遊研究院院長戴斌：籲開放兩岸自由行 著眼大三通

雖然大陸團客赴台旅遊仍卡關，大陸政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌4日在兩會會場對本報表示，從2008年以來，從他們調查情...

陸喊了解「中國式民主」 陸委會：只有一黨專政

中國大陸全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪表示，擬邀請台青與會兩會活動，了解什麼是「中國式民主」。陸委會表示，世界上沒有所...

我教育部封殺大陸「國防七子」 國台辦酸：夜郎自大的可笑

為保護學生免受統戰和洩密風險，近日教育部接連禁止與廣州暨南大學等三所，由大陸統戰部管轄高校（大專院校），和與大陸所謂「國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。