兩會側寫／明星委員甄子丹 讚哪吒2「偉大成就」

大陸進入一年一度兩會時間，各省市區政協、人大代表齊聚北京人民大會堂。其中，甄子丹、靳東、雷軍、周鴻禕、張雨霏等「明星代表、委員」成為追逐焦點。不管來自哪個領域，DeepSeek和電影哪吒2成為必答題，獲得最高聲量。

人民大會堂昨活動滿檔，上午接待出席人大預備會的人大代表，與正在門口排隊等待採訪中午人大記者會的記者撞個正著，維安人員上演「老鷹捉小雞」，避免記者提前溜進大會堂，媒體也抓緊機會採訪代表。

下午政協會議開幕前，有別於安排好的「委員通道」集體採訪井然有序，大會堂一樓大廳其他空間，充滿守株待兔者，下午四時開幕式結束後，也有人留下守候，例如政協委員甄子丹堪稱人氣王，有問必答。

由於動畫電影哪吒2票房破廿億美元，DeepSeek橫空出世，幾乎成為受訪代表、委員的必答題。民營經濟、粵港澳大灣區議題也很熱門。

甄子丹說，他樂觀看待AI發展對電影產業的影響，並指哪吒2是偉大成就，香港電影人可學習成功之道，許多好萊塢朋友也向他打聽哪吒2。

歌手鄺美雲說，AI力量很大，但一定要在正道上發展。演員靳東透露懷念台灣蚵仔煎，但他不解哪吒2不能在台上映，後得知有限額時，說「是台灣當局問題」。

360公司創始人周鴻禕預測今年不會只有一個超級AI應用。人大代表、小米創辦人雷軍今年僅禮貌揮手說謝謝。