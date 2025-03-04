快訊

妻任職醫美「薪水高5倍」…急診醫突提離職 主管嘆：實在沒辦法開口慰留

早一步布局？台積電擴大在美投資 賴總統曾低調訪張忠謀、魏哲家、林全

為何北一女、建中不公布學測成績？教育局「沒要求不能發榜單」曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸人大13名「台灣省代表」 陸委會：皆不具台灣身分

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會4日表示，大陸全國人大所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會4日表示，大陸全國人大所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。（圖／聯合報系資料照片）

目前已進入今年大陸「兩會」期間，而大陸人大「台灣省代表」周琪近日受訪時提到組織台青活動等內容，陸委會4日回應指出，周琪並不具有台灣身分，他的說法只是宣傳的樣板。陸委會也強調，世界上並沒有所謂的「中國式民主」，而所謂13名「台灣省人大代表」，陸委會則指其實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。

日前周琪受訪時表示，目前正規劃組織一些活動，邀請台青參加，讓他們了解什麼是「中國式民主」。他也批評民進黨政府的「去中國化」教育，認為應讓台青多到大陸全面認識歷史。

對此陸委會4日回應指出，世界上並沒有所謂的「中國式民主」，「只有中共統治下的一黨專政，台灣人對這點瞭解得非常清楚」。陸委會強調，「周琪先生並不具有台灣身分，出身成長並不在台灣，他的說法只是宣傳的樣板」。

陸委會還提到，向來支持健康有序的兩岸教育交流，只要秉持對等尊嚴原則，符合政府相關法令規範，均能有序進行，並無障礙，「所謂的中共人大台灣團代表拉攏台灣青年學生赴陸參加活動的作為，其統戰目的昭然若揭」。

而針對大陸今年13名「台灣省」人大代表，分別為李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂，國人參加中國大陸「兩會」是否違法，以及相關人員的身分，就此陸委會則表示，這些所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。

陸委會強調，大陸全國人大每年組成所謂的「台灣省人大代表」，完全無法代表2300多萬的台灣民意。陸委會重申，兩岸條例第33條第2項規定，國人不得擔任經公告禁止之陸方黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。「倘有國人擔任中共人大代表，已違反上開規定，政府將依兩岸條例規定予以處罰」。

中共 台灣人 陸委會

延伸閱讀

大學教授拒具結未領陸身分證 翁曉玲聲援：我也拒簽

公教需簽具結未領大陸居住證 吳昆財：低階公文霸凌老師

陸對美農產品加徵關稅 學者：有備而來、精準反擊

中共台灣省全國人大代表：規劃邀台青參加兩會活動

相關新聞

大陸人大13名「台灣省代表」 陸委會：皆不具台灣身分

目前已進入今年大陸「兩會」期間，而大陸人大「台灣省代表」周琪近日受訪時提到組織台青活動等內容，陸委會4日回應指出，周琪並...

陸喊了解「中國式民主」 陸委會：只有一黨專政

中國大陸全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪表示，擬邀請台青與會兩會活動，了解什麼是「中國式民主」。陸委會表示，世界上沒有所...

我教育部封殺大陸「國防七子」 國台辦酸：夜郎自大的可笑

為保護學生免受統戰和洩密風險，近日教育部接連禁止與廣州暨南大學等三所，由大陸統戰部管轄高校（大專院校），和與大陸所謂「國...

陸旅遊研究院院長戴斌：籲開放兩岸自由行 著眼大三通

雖然大陸團客赴台旅遊仍卡關，大陸政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌4日在兩會會場對本報表示，從2008年以來，從他們調查情...

陸台聯副會長楊毅周：台獨和反台獨鬥爭更尖銳

大陸全國政協十四屆三次會議於今下午三時開幕。展望今年兩岸關係，參會者大陸全國台聯副會長楊毅周受訪表示，由於賴清德的「新兩...

陸學者仇長根：看得懂的人應該看到「反分裂法」正在實踐中

在中共兩會登場之際，大陸華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根指出，統一之路，艱難曲折，充滿挑戰，但大陸絕不會允...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。