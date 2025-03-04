大陸人大13名「台灣省代表」 陸委會：皆不具台灣身分

目前已進入今年大陸「兩會」期間，而大陸人大「台灣省代表」周琪近日受訪時提到組織台青活動等內容，陸委會4日回應指出，周琪並不具有台灣身分，他的說法只是宣傳的樣板。陸委會也強調，世界上並沒有所謂的「中國式民主」，而所謂13名「台灣省人大代表」，陸委會則指其實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。

日前周琪受訪時表示，目前正規劃組織一些活動，邀請台青參加，讓他們了解什麼是「中國式民主」。他也批評民進黨政府的「去中國化」教育，認為應讓台青多到大陸全面認識歷史。

對此陸委會4日回應指出，世界上並沒有所謂的「中國式民主」，「只有中共統治下的一黨專政，台灣人對這點瞭解得非常清楚」。陸委會強調，「周琪先生並不具有台灣身分，出身成長並不在台灣，他的說法只是宣傳的樣板」。

陸委會還提到，向來支持健康有序的兩岸教育交流，只要秉持對等尊嚴原則，符合政府相關法令規範，均能有序進行，並無障礙，「所謂的中共人大台灣團代表拉攏台灣青年學生赴陸參加活動的作為，其統戰目的昭然若揭」。

而針對大陸今年13名「台灣省」人大代表，分別為李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂，國人參加中國大陸「兩會」是否違法，以及相關人員的身分，就此陸委會則表示，這些所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。

陸委會強調，大陸全國人大每年組成所謂的「台灣省人大代表」，完全無法代表2300多萬的台灣民意。陸委會重申，兩岸條例第33條第2項規定，國人不得擔任經公告禁止之陸方黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。「倘有國人擔任中共人大代表，已違反上開規定，政府將依兩岸條例規定予以處罰」。