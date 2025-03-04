陸旅遊研究院院長戴斌：籲開放兩岸自由行 著眼大三通

雖然大陸團客赴台旅遊仍卡關，大陸政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌4日在兩會會場對本報表示，從2008年以來，從他們調查情況來看，大陸遊客對台灣是喜愛的，「為了兩岸人民的旅遊福祉，我們希望有更多的往來。」他期許「兩岸的作業部門能夠有更好、更高的智慧，有更好的安排便利兩岸人民之間的旅遊往來。」

戴斌4日在大陸全國政協十四屆三次會議開幕式前受訪指出，他認為不僅團隊遊要開放，且相信自由行更重要，不局限於小三通，還要著眼於「大三通」。

戴斌說，他來過台灣多次，對台灣有三方面印象深刻之處：一是台灣生活品質與細緻的服務，他說至今都記得走在忠孝東路上時，腦子轉著歌手童安格一首歌詞「走在忠孝東路」歌曲，公路上有哪些場景...他也吃了鼎泰豐包子，也喝了青蛙下蛋。後來他在兩岸作業部門交流會上，舉這些例子的時候，大家都很動容，「所以我覺得最美的風景是人，靠美好的生活打動人，不只是阿里山、日月潭」。

戴斌提及也去過台北紅樓，認為應該能把更多生活場景對大陸遊客開放，實際上大陸遊客更感興趣。

戴斌提到第二點，他覺得台灣業者，在市場秩序自律、市場環境整治方面有能提供大陸品保協會、旅遊協會、旅行商協會借鑒的地方。他提及從2008年以來，跟台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光及旅遊先進溝通時，認為台灣有非常深厚的文化底蘊和文化自覺，而不只是說請人過來就是看看風光就完了，比如海角七號讓許多人對台灣海濱景色感興趣，有許多人聽羅大佑、鄧麗君歌聲長大，也因此「台灣旅遊作業部門先進們對文化自覺，對文化自信是值得我們學習的，在編排一些旅遊的產品和解說詞方面非常用心。」

對於台灣旅遊印象深刻第三點則是台灣的服務細節特別有品質。他回憶當年在松山機場買台北故宮博物院文創產品給女兒時，東西不小心啪掉地上，他當時很緊張，認為會不會像先前大陸購物經驗會被喝斥一番，都後來發現台灣服務人員態度很溫柔，還問候是否因產品沒擺好導致受驚嚇。「我沒受過這種待遇」，最後他買了產品，服務人員包裝好還鞠躬，然後送他出去。他認為對傳統文化堅守，或一種服務品質傳遞，或一種鬆弛的品質感、由內到外的文化自覺，值得大陸業者學習。

戴斌說，「總之我希望在新的一年裡，兩岸的旅遊交流能有更多人員來往，業者交流的更多，真的，我特別希望能夠恢復到15年前的樣子。」