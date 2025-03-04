快訊

妻任職醫美「薪水高5倍」…急診醫突提離職 主管嘆：實在沒辦法開口慰留

早一步布局？台積電擴大在美投資 賴總統曾低調訪張忠謀、魏哲家、林全

為何北一女、建中不公布學測成績？教育局「沒要求不能發榜單」曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

陸旅遊研究院院長戴斌：籲開放兩岸自由行 著眼大三通

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌4日在大陸全國政協十四屆三次會議開幕式前受訪。記者黃雅慧／攝影
大陸政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌4日在大陸全國政協十四屆三次會議開幕式前受訪。記者黃雅慧／攝影

雖然大陸團客赴台旅遊仍卡關，大陸政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌4日在兩會會場對本報表示，從2008年以來，從他們調查情況來看，大陸遊客對台灣是喜愛的，「為了兩岸人民的旅遊福祉，我們希望有更多的往來。」他期許「兩岸的作業部門能夠有更好、更高的智慧，有更好的安排便利兩岸人民之間的旅遊往來。」

戴斌4日在大陸全國政協十四屆三次會議開幕式前受訪指出，他認為不僅團隊遊要開放，且相信自由行更重要，不局限於小三通，還要著眼於「大三通」。

戴斌說，他來過台灣多次，對台灣有三方面印象深刻之處：一是台灣生活品質與細緻的服務，他說至今都記得走在忠孝東路上時，腦子轉著歌手童安格一首歌詞「走在忠孝東路」歌曲，公路上有哪些場景...他也吃了鼎泰豐包子，也喝了青蛙下蛋。後來他在兩岸作業部門交流會上，舉這些例子的時候，大家都很動容，「所以我覺得最美的風景是人，靠美好的生活打動人，不只是阿里山、日月潭」。

戴斌提及也去過台北紅樓，認為應該能把更多生活場景對大陸遊客開放，實際上大陸遊客更感興趣。

戴斌提到第二點，他覺得台灣業者，在市場秩序自律、市場環境整治方面有能提供大陸品保協會、旅遊協會、旅行商協會借鑒的地方。他提及從2008年以來，跟台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長姚大光及旅遊先進溝通時，認為台灣有非常深厚的文化底蘊和文化自覺，而不只是說請人過來就是看看風光就完了，比如海角七號讓許多人對台灣海濱景色感興趣，有許多人聽羅大佑、鄧麗君歌聲長大，也因此「台灣旅遊作業部門先進們對文化自覺，對文化自信是值得我們學習的，在編排一些旅遊的產品和解說詞方面非常用心。」

對於台灣旅遊印象深刻第三點則是台灣的服務細節特別有品質。他回憶當年在松山機場台北故宮博物院文創產品給女兒時，東西不小心啪掉地上，他當時很緊張，認為會不會像先前大陸購物經驗會被喝斥一番，都後來發現台灣服務人員態度很溫柔，還問候是否因產品沒擺好導致受驚嚇。「我沒受過這種待遇」，最後他買了產品，服務人員包裝好還鞠躬，然後送他出去。他認為對傳統文化堅守，或一種服務品質傳遞，或一種鬆弛的品質感、由內到外的文化自覺，值得大陸業者學習。

戴斌說，「總之我希望在新的一年裡，兩岸的旅遊交流能有更多人員來往，業者交流的更多，真的，我特別希望能夠恢復到15年前的樣子。」

台北故宮 多人 松山機場

延伸閱讀

金、馬海漂垃圾解方？立委陳玉珍：授權地方政府推「物歸原主」

2嫌誘遊民辦護照到大陸開戶 事後收購轉賣人蛇遭起訴

美關稅戰！野村：離岸人民幣或貶至7.46 4月壓力可能加劇

陸台聯副會長楊毅周：台獨和反台獨鬥爭更尖銳

相關新聞

大陸人大13名「台灣省代表」 陸委會：皆不具台灣身分

目前已進入今年大陸「兩會」期間，而大陸人大「台灣省代表」周琪近日受訪時提到組織台青活動等內容，陸委會4日回應指出，周琪並...

陸喊了解「中國式民主」 陸委會：只有一黨專政

中國大陸全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪表示，擬邀請台青與會兩會活動，了解什麼是「中國式民主」。陸委會表示，世界上沒有所...

我教育部封殺大陸「國防七子」 國台辦酸：夜郎自大的可笑

為保護學生免受統戰和洩密風險，近日教育部接連禁止與廣州暨南大學等三所，由大陸統戰部管轄高校（大專院校），和與大陸所謂「國...

陸旅遊研究院院長戴斌：籲開放兩岸自由行 著眼大三通

雖然大陸團客赴台旅遊仍卡關，大陸政協委員、中國旅遊研究院院長戴斌4日在兩會會場對本報表示，從2008年以來，從他們調查情...

陸台聯副會長楊毅周：台獨和反台獨鬥爭更尖銳

大陸全國政協十四屆三次會議於今下午三時開幕。展望今年兩岸關係，參會者大陸全國台聯副會長楊毅周受訪表示，由於賴清德的「新兩...

陸學者仇長根：看得懂的人應該看到「反分裂法」正在實踐中

在中共兩會登場之際，大陸華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根指出，統一之路，艱難曲折，充滿挑戰，但大陸絕不會允...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。