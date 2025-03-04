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台灣省人大代表？ 陸委會：不具台灣人民身分

中央社／ 台北4日電
陸委會。圖／聯合報資料照片
陸委會。圖／聯合報資料照片

遼寧省台聯會長以「台灣省人大代表」身分在中國大陸「兩會」開幕前夕受訪。陸委會表示，所謂「台灣省人大代表」沒有中華民國國籍也不具台灣人民身分，不代表台灣民意。

中國大陸全國政協、人大會議（兩會）於4、5日相繼開幕。據台灣網、台海網報導，周琪以台灣省全國人大代表身分於3日接受當地媒體聯訪，他表示，中國式現代化為兩岸交流合作提供了廣闊空間、帶來了巨大機遇。

大陸委員會（陸委會）4日透過書面表示，這些所謂「台灣省人大代表」，實際上都沒有中華民國國籍、也不具有台灣人民身分。全國人大每年組成所謂的「台灣省人大代表」完全無法代表2300多萬人台灣民意。

陸委會強調，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）第33條第2項規定，國人不得擔任經公告禁止的大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員。

陸委會指出，倘若有國人擔任中國大陸人大代表，已違反上述規定，政府將依兩岸條例規定予以處罰。

依據中國大陸人大網官方網頁，「台灣省代表名單」計有13人，包括李興魁、鄒振球、陳雲英、陳永東、陳貴靜、林青、周琪、鄭建閩、陶駿、曾力群、蔡培輝、廖志豪、顏珂。

台灣人 陸委會

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