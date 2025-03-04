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我教育部封殺大陸「國防七子」 國台辦酸：夜郎自大的可笑

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為大陸國台辦發言人陳斌華日前主持記者會。 記者陳政錄／攝影
圖為大陸國台辦發言人陳斌華日前主持記者會。 記者陳政錄／攝影

為保護學生免受統戰和洩密風險，近日教育部接連禁止與廣州暨南大學等三所，由大陸統戰部管轄高校（大專院校），和與大陸所謂「國防七子」七所高等院校交流。大陸國台辦發言人陳斌華晚間對此回應說，民進黨當局禁止台灣高校與這七所高水平院校交流合作，損害的是台灣高校的利益，暴露的是其井底之蛙、夜郎自大的可笑。

北京航空航天大學、北京理工大學等7所被稱為大陸「國防七子」的高等院校，也被我教育部列為禁止交流合作的黑名單，大陸國台辦4日晚間，發布發言人陳斌華答記者問。

陳斌華說，北京航空航天大學、北京理工大學等高校都是世界知名的理工類院校，建校以來廣育英才、桃李芬芳，科研成果更廣泛應用於航空航天、數學、人工智慧、電子資訊、化工材料等領域，為大陸和世界的產業發展、科技進步作出了重要貢獻，而非僅是軍事科技領域。

他認為，「民進黨當局禁止台灣高校與這七所高水平院校交流合作，損害的是台灣高校的利益，暴露的是其井底之蛙、夜郎自大的可笑。」

陳斌華稱，民進黨當局近期一再把政治黑手伸進兩岸教育交流領域，充分表明其想的都是「逢中必反」挑釁對抗，幹的都在阻礙交流合作、破壞兩岸關係。「島內（指台灣）教育界人士、青年學子對此已口誅筆伐。」

陳斌華說，大陸能創造舉世公認的發展奇蹟，離不開大陸教育、科技事業的長足進步。大陸願意為廣大台灣學子分享大陸高水平教育提供便利，大陸高校的大門永遠向志存高遠的台灣同胞敞開。目前大陸普通高校聯合招收華僑港澳台學生考試正在網上報名中，歡迎廣大台灣青年踴躍報考。

北京 陳斌華 高校

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