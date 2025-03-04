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陸台聯副會長楊毅周：台獨和反台獨鬥爭更尖銳

聯合報／ 記者陳政錄黃雅慧／北京即時報導
大陸全國台聯副會長楊毅周4日下午，在出席大陸全國政協開幕式前接受訪問，談及兩岸關係。記者陳政錄／攝影
大陸全國台聯副會長楊毅周4日下午，在出席大陸全國政協開幕式前接受訪問，談及兩岸關係。記者陳政錄／攝影

大陸全國政協十四屆三次會議於今下午三時開幕。展望今年兩岸關係，參會者大陸全國台聯副會長楊毅周受訪表示，由於賴清德的「新兩國論」，兩岸關係非常緊張，台獨和反台獨鬥爭比以前更尖銳，如果一直這麼走下去，不排除兩岸關係會有「驚濤駭浪」的時刻，但相信大陸已足夠強大，能牢握兩岸關係的主導權、主動權，能夠繼續推動兩岸關係和平發展。

楊毅周是第十四屆大陸全國政協港澳台僑委員會委員，也是中華全國台灣同胞聯誼會（大陸全國台聯）副會長，和台盟中央委員。他在4日下午出席政協開幕式前，就兩岸關係受訪做出上述表示。

談到過去一年的兩岸關係，楊毅周說，總體還是維持和平發展的狀態，體現了大陸全國政協主席王滬寧在對台工作會議上所說的，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。他說，保證兩岸交流不斷在前進，兩岸和平發展的狀態不會被破壞，「這個其實是我們非常重要的一點」。

但楊毅周接著稱，由於賴清德的新兩國論，千方百計地推動台獨，使兩岸關係非常緊張，台獨和反台獨鬥爭比以前更加尖銳，也使兩岸關係充滿不確定因素，鬥爭、矛盾都有可能激化。

因此，楊毅周認為，如果賴清德一直這麼走下去，不排除兩岸關係會有「驚濤駭浪」的時刻。但他也強調，相信「祖國大陸」已經足夠強大，硬實力、軟實力、綜合實力足夠發展，有能力、意志來掌握兩岸關係主導權、主動權，能夠繼續推動兩岸關係和平發展，有信心讓兩岸不斷向統一的方向前進。

至於先前大陸全國政協召開了對台工作會議，他也提到，「中國式現代化」能給台胞分享利益，此外，「團結台灣同胞」，是大陸長期寄希望於台灣同胞的一個重要表達方式，大陸期待台灣同胞，對台灣同胞有信心，同時也會盡最大的努力促進兩岸民間交流，融合發展。

楊毅周直言，大陸「說一千，道一萬」，還是希望與台灣人民共同發展，打破民進黨當局所設置的種種障礙。他抨擊，這個時候，台灣還有「賴清德這一幫人」天天講反中抗中，把「14億中國人」作為敵人，這樣「台灣還有前途嗎，這不是把台灣人民帶入一個深淵嗎？」

大陸全國政協十四屆三次會議4日下午3時在北京開幕，大陸全國政協主席王滬寧作政協常委會工作報告。記者陳政錄／攝影
大陸全國政協十四屆三次會議4日下午3時在北京開幕，大陸全國政協主席王滬寧作政協常委會工作報告。記者陳政錄／攝影

台獨 賴清德

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