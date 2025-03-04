陸學者仇長根：看得懂的人應該看到「反分裂法」正在實踐中

在中共兩會登場之際，大陸華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根指出，統一之路，艱難曲折，充滿挑戰，但大陸絕不會允許台灣問題一直拖下去。今年是大陸制定《反分裂國家法》20周年，仇長根說，「如果看得懂的人應該看到該法在實踐中」。

面對競選連任壓力，時任總統陳水扁於2002年8月2日，在對日本台灣同鄉會視訊談話中突然提出「一邊一國」的兩岸新定位，導致中共全國人大於2005年3月14日制定「反分裂國家法」。

該法第一條第開宗明義表示，「為了反對和遏制『台獨』分裂勢力分裂國家，促進祖國和平統一，維護台灣海峽地區和平穩定，維護國家主權和領土完整，維護中華民族的根本利益，根據憲法，制定本法。」

大陸網路媒體《觀察者網》4日刊登知名涉台學者仇長根的長篇專訪。在專訪中仇長根表示，「實現祖國完全統一，是中共矢志不渝的政治責任和歷史使命，作為中國大陸絕不會放棄原則，絕不會做任何妥協。」

他指出，歷史上，秦始皇採「遠交近攻，逐個擊破，武力統一」；清康熙採「剿撫並舉，攻占澎湖，以戰逼統」。現在大陸「和武」兩手準備，從1979年《告台灣同胞書》起至今未改。

仇長根說，《反分裂國家法》實施至今20周年，該法主要是大陸從法理上反對台獨。如果看得懂的人應該看到該法在實踐中：

一、在軍事上，依該法第八條持續推進軍事鬥爭準備，以圍島軍演、戰備警巡等有力措施震懾、懲戒分裂勢力，防範和化解台海重大風險；

二、在法律上，去年大陸「兩高三部」推出《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》；

三、在行政上，國台辦發言人多批次點名台獨頑固分子及關聯機構制裁清單。

仇長根說，這三方面綜合運用，可謂「三劍齊發」。他指出，賴清德總統就任已經快滿十個月，但兩岸關係「惡性螺旋」上升的態勢並沒有改變。

針對大陸國防部發言人吳謙在今年2月27日例行記者會中警告民進黨當局：「螳臂當車只能自取滅亡，早晚要來收了你們」。仇長根表示，去年，解放軍聯合利劍2024A、B兩次軍事演訓針對環島「包餃子」。而不久前，中共軍方無預警圍台灣，由東向西、距高屏僅40海里的實兵實彈智能作戰軍事行動，也「非常罕見」

仇長根認為，吳謙的講話表明，大陸用軍事手段「懲獨、遏獨、打獨」已逐漸擺上重要議事日程，只要台獨膽敢捅破大陸「底線」，解放軍決不會手軟。

仇長根並強調，「兩岸統一問題『久拖不決』，使用『非和平方式』解決，也會在所不惜。」