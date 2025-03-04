陸政協報告 王滬寧僅提舉辦兩岸基層治理論壇

大陸全國政協十四屆三次會議於今下午3時開幕，大陸全國政協主席王滬寧口頭發表政協常委會工作報告，涉兩岸較去年再次減少，僅在回顧去年工作時，於「發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓」部分中提到，「舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會。」

王滬寧4日下午在政協開幕會上口頭發表政協常委會工作報告，在回顧過去一年來，大陸全國政協常委會全面履行各項職能，在第四點「發揮統一戰線組織功能，畫好最大同心圓」中提到，「舉辦第七屆兩岸基層治理論壇、第十八屆河洛文化研討會。」這是僅有直接提及的涉兩岸、涉台內容。

在港澳和僑胞方面，他則提到，落實走訪港澳委員制度，組織深化港澳與內地交流合作考察，支持以「進校園」形式面向港澳青年舉行75場國情報告會。以及，接待海外僑團來訪25批、522人次，赴國外走訪看望慰問僑胞，與1000余人次僑胞座談交流，凝聚僑心僑力。

接著，在談及2025年主要工作中，就「強化思想政治引領、廣泛凝聚共識」方面，王滬寧說，越是形勢複雜、任務繁重，越需要團結一心、眾志成城，不斷鞏固全國各族人民大團結，鑄牢中華民族共同體意識，加強海內外中華兒女大團結。

王滬寧表示，我們要持續深化黨（中共）的創新理論武裝，常態化展開委員讀書、理論學習和政治培訓，不斷夯實團結奮鬥的共同思想政治基礎。要協助黨和政府（中共和中國大陸）做好宣傳政策、化解矛盾、穩定預期、提振信心的工作，引導界別群眾和有關方面全面辯證看待經濟形勢、發展大勢，唱響主旋律、傳遞正能量。還有，要創新展開政協對外友好交往，支持委員對外積極發聲，講好中國故事、中國人民民主故事等。