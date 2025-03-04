中研院院士吳玉山：台灣對美國一邊倒有極大的風險跟代價

美國總統川普上任後，國際局勢瞬息萬變，台灣大學人文社會高等研究院日前邀請中研院院士吳玉山發表演講，針對「川普主義」進行深入解析，除提到川普以獨特方法把美國甚至於整個世界拽入「冷戰2.0」外，也表示美國正在把自己經營了幾十年的聯盟體系的基本信心、價值給它搞砸掉，北京現在應該是「竊笑」。吳玉山也示警台灣的對美一邊倒，有極大的風險跟代價。

在3月3日的演講中，吳玉山從「逐霸」、「重商」、「民粹」三個面向，描繪川普執政下的情景。他指出，中國大陸的崛起與挑戰美國的霸權改變了世界的格局，現在世界很大的一部分變動根源在於中國大陸的經濟改革成果。往昔蘇聯對美國有軍事、政治、意識形態的挑戰，日本在1970年代後也有經濟的挑戰，但這是兩個國家、對美國是兩方面的挑戰。今天中國大陸是政治、經濟、意識形態、軍事，全部合在一起，「美國的感受非常深」。

吳玉山表示，兩個超級強國權力接近，即使不發生戰爭，緊張衝突也絕對在所難免，在可見的將來，這種大國爭霸下的國際緊張不會緩解。後冷戰美國的單極體系已經一去不回，兩極體系要重新出現，而介於大國間的中小國家也將長期處於困難的抉擇狀態。

針對台灣一面倒向美國的情況，吳玉山語帶示警地指出，「如果理解台灣的政治、經濟、軍事各方面的情境，就會曉得這個所謂的『一邊倒』其實有極大的風險跟代價」，所以在做任何決策之前，「我們必須要把整個狀況想清楚」。吳玉山以自己研究多年的烏克蘭局勢為例指，烏克蘭就是在兩大強權之間擺動的時候，「沒有做好動作」，現在的情況變成這樣。

此外吳玉山也針對右翼民粹主義、新重商主義進行分析，指出經濟政策的擺盪反映了一個國家經濟地位的變動，當霸主沒有辦法改變後進國家政策時，就會需要改變本身的制度，如採用保護性的關稅跟產業政策，從自由主義向國家主義轉型，在這種情況下「扈從者就不知所措了」。

整體來看，吳玉山分析，川普重商主義的那一塊壓制了他霸主的那一塊，所以不願意「倒貼」、不願意展現老大的氣勢，要跟小弟錙銖必較，烏克蘭情形就與此有關。除此之外，川普又非常強調右翼民粹這一塊，所以在日產想要買美國鋼鐵這件事情，他站在美國鋼鐵的這一邊，否決了日產的交易。

吳玉山以「國安誠可貴，經濟價更高，若為選票顧，兩者皆可拋」形容川普。他認為，在國安、重商主義、選票這三塊裡頭，選票對川普最重要，經濟也非常重要，在霸權競爭裡他會犧牲國安。

針對烏克蘭總統澤倫斯基與川普在白宮談崩，吳玉山認為，川普要把烏克蘭計畫給放棄，因為「這是個賠錢貨」，美國在上面花再多的功夫跟時間改變不了結果。我方國內藍綠政陣營對此可能有截然不同的兩種解釋，有一派的人會認為「人為刀俎，我為魚肉」，接下來是不是台灣就要作為另外一塊肉被美國跟中國大陸拿來切？

另外一派會認為美國甩脫了歐洲，可以全力對付最主要的敵人—中國大陸，且川普威勢如此強，「我們當然就是牢牢的跟美國站在一起，美國給我們什麼要求，就儘量的順應它」。

對於川普的對外政策，吳玉山認為川普是重亞輕歐、重中輕俄，有可能會拉攏俄羅斯來對付中國大陸。至於是否川普可能希望「天下大亂形勢大好」？吳玉山分析，不能排除美國有些戰略思考家會想到類似上官鼎小說所提到的美國在台灣引起一場烏克蘭式的戰爭、因而把中國大陸拽下去，但川普所想的是具體現實即刻的利益，「要能夠化成錢」，「你要告訴他這是多少美金才能進入他的腦海」。

吳玉山也認為，中國大陸未必會覺得拜登的那一種方法帶來的壓力比川普小，因為這兩邊也有互相繼承的地方，他也解釋，「我覺得對於北京來講，現在應該是『竊笑』，因為美國正在把自己經營了幾十年的聯盟體系的基本信心、價值給它搞砸掉」，大陸知名國關學者閻學通也曾發表類似的看法。

吳玉山也進一步提到，在拋棄烏克蘭這件事情上，或許會讓美國比較有力量擺到亞洲來，「但如果真的把自己的聯盟體系給搞砸了以後，有多少歐洲國家會願意跟著你（美國）一起到亞洲來支持你？ 」

就國際局勢，吳玉山認為，兩極對抗體系逐漸成形，集團化日益明顯，所有的中小國家都要站位，「要擺在中間很不容易」，全球化已成過去30年南柯一夢，只是兩個冷戰間期的一段時間。未來冷戰是大局，所有的領域都受影響，對民主國家而言，自由民主受到很大的挑戰，一方面確實有外在危機，一方面又要擔心防衛機制有沒有變成「免疫風暴」，也就是「免疫系統防禦過當」。

吳玉山指出，川普把美國甚至於整個世界拽入冷戰2.0的方法是獨特的，這個獨特的方法就是「一個既有霸主，非常強調重商主義，非常強調民粹主義的方式」。他還示警，冷戰2.0還是一個比較樂觀的講法，「但其實冷戰裡頭幾乎一定都有熱戰，第一場熱戰就是俄烏戰爭，希望熱戰不要跑到亞洲來，在我們身上發生」。