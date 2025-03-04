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陸全國人大：中歐關係不受制第三方 與全球南方共命運

聯合報／ 記者陳政錄黃雅慧／北京即時報導
大陸全國人大記者會上，表示中國大陸始終與全球南方同呼吸、共命運。圖為昨日大陸全國兩會採訪活動的國際媒體。記者陳政錄／攝影
大陸全國人大記者會上，表示中國大陸始終與全球南方同呼吸、共命運。圖為昨日大陸全國兩會採訪活動的國際媒體。記者陳政錄／攝影

大陸全國人大會前記者會今天召開，面對川普上任美國總統後的國際情勢新局，影響中歐關係等情勢，大陸全國人大會議發言人婁勤儉強調，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。「發展中歐關係，關鍵是要充滿信心，任憑風浪起，穩坐釣魚台。」此外，他也在記者會上中說，中國始終和全球南方同呼吸、共命運。

十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日中午在北京人民大會堂召開，相較昨日政協記者會，今日開放美國、新加坡、古巴、西班牙等更多的外國媒體提問機會。

對川普上任後如何影響中歐關係，婁勤儉表示，中方高度重視對歐關係。作為全球兩大和平、建設性力量，中歐關係健康穩定發展符合雙方根本和長遠利益，符合國際社會的共同期待。中歐沒有根本利害衝突，也沒有地緣政治矛盾，是相互成就的夥伴。

他提到，中歐經貿關係總體平穩發展，中歐在許多領域的合作是優勢互補、互利共贏的。會上，他舉大陸製造商奇瑞與西班牙埃布羅（EBRO）公司合資為例，表示這是中國和西班牙合作的典型範例。

在此之下，婁勤儉強調，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。「發展中歐關係，關鍵是要充滿信心，任憑風浪起，穩坐釣魚台。」

他說，中方願和歐方一道，落實好雙方領導人達成的重要共識，加強包括立法機構交往在內的各領域合作，共同應對全球性挑戰，共同反對單邊主義、保護主義，推動中歐關係向好、向前發展，為世界提供更多穩定性和確定性。

另，就與全球南方成員的合作，婁勤儉說，全球南方群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌。作為發展中國家、全球南方的一員，中國始終和全球南方同呼吸、共命運，始終是南南合作的參與者、引領者。

他提到，大陸國家主席習近平提出全球南方開放包容合作倡議，宣布支持全球南方合作八項措施，和中方宣布對40多個最不發達國家100%稅目產品零關稅等。

婁勤儉表示，當前，世界和平與發展依然面臨嚴峻挑戰。中國致力於推動構建人類命運共同體，加快落實三大全球倡議。大陸全國人大願和全球南方其他國家的立法機構加強傳統友好關係，廣泛深入開展交流合作，為促進全球南方聯合自強提供法治保障。

同場發布會，婁勤儉也談及大陸全國人大對外交往工作，他說，下一步，全國人大將進一步發揮立法機構對外交往的獨特優勢，服務好國家外交大局，在推進中國式現代化的新征程上譜寫人大對外交往的新篇章。

圖為大陸全國人大今天上午召開預備會議時，代表步入會場。記者陳政錄／攝影
圖為大陸全國人大今天上午召開預備會議時，代表步入會場。記者陳政錄／攝影
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影

全國人大 記者會 關係

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