陸全國人大：中歐關係不受制第三方 與全球南方共命運

大陸全國人大會前記者會今天召開，面對川普上任美國總統後的國際情勢新局，影響中歐關係等情勢，大陸全國人大會議發言人婁勤儉強調，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。「發展中歐關係，關鍵是要充滿信心，任憑風浪起，穩坐釣魚台。」此外，他也在記者會上中說，中國始終和全球南方同呼吸、共命運。

十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日中午在北京人民大會堂召開，相較昨日政協記者會，今日開放美國、新加坡、古巴、西班牙等更多的外國媒體提問機會。

對川普上任後如何影響中歐關係，婁勤儉表示，中方高度重視對歐關係。作為全球兩大和平、建設性力量，中歐關係健康穩定發展符合雙方根本和長遠利益，符合國際社會的共同期待。中歐沒有根本利害衝突，也沒有地緣政治矛盾，是相互成就的夥伴。

他提到，中歐經貿關係總體平穩發展，中歐在許多領域的合作是優勢互補、互利共贏的。會上，他舉大陸製造商奇瑞與西班牙埃布羅（EBRO）公司合資為例，表示這是中國和西班牙合作的典型範例。

在此之下，婁勤儉強調，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。「發展中歐關係，關鍵是要充滿信心，任憑風浪起，穩坐釣魚台。」

他說，中方願和歐方一道，落實好雙方領導人達成的重要共識，加強包括立法機構交往在內的各領域合作，共同應對全球性挑戰，共同反對單邊主義、保護主義，推動中歐關係向好、向前發展，為世界提供更多穩定性和確定性。

另，就與全球南方成員的合作，婁勤儉說，全球南方群體性崛起，是世界大變局的鮮明標誌。作為發展中國家、全球南方的一員，中國始終和全球南方同呼吸、共命運，始終是南南合作的參與者、引領者。

他提到，大陸國家主席習近平提出全球南方開放包容合作倡議，宣布支持全球南方合作八項措施，和中方宣布對40多個最不發達國家100%稅目產品零關稅等。

婁勤儉表示，當前，世界和平與發展依然面臨嚴峻挑戰。中國致力於推動構建人類命運共同體，加快落實三大全球倡議。大陸全國人大願和全球南方其他國家的立法機構加強傳統友好關係，廣泛深入開展交流合作，為促進全球南方聯合自強提供法治保障。