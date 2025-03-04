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再反制美對台軍售！陸宣布不可靠實體清單新增10美企

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部4日宣布，將10家美國涉台軍售企業列入不可靠實體清單，並稱特科姆公司、搖桿舵公司等10家公司近年不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。（美聯社）
大陸商務部4日宣布，將10家美國涉台軍售企業列入不可靠實體清單，並稱特科姆公司、搖桿舵公司等10家公司近年不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。（美聯社）

在台積電董事長魏哲家宣布台積電增加投資1,000億美元，以及美國對大陸再增10%關稅的生效後，大陸商務部宣布，將10家美國涉台軍售企業列入不可靠實體清單，並稱特科姆公司、搖桿舵公司等10家公司近年不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。

大陸商務部網站於4日發出「不可靠實體清單工作機制關於將特科母公司等10家美國企業列入不可靠實體清單」的公告。公告稱，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反外國制裁法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八條和第十條等有關規定，決定將特科姆公司等10家實體列入不可鬧實體清單。

被列入不可靠實體清單的10家美國實體，包括：特科姆公司（TCOM,Limited Partnership）、搖桿舵公司（Stick Rudder Enterprises LLC）、特勵達布朗工程公司（Teledyne Brown Engineering,Inc.）、亨廷頓英格斯工業公司（Huntington Ingalls Industries Inc.）、S3航空防務公司（S3 AeroDefense）、立方公司（Cubic Corporation）、文本礦公司（TextOre）、ACT1聯邦公司（ACT1 Federal）、埃克索維拉公司（Exovera）、扁平地球管理公司（Planate Management Group）。

公告並指，將採取相應處理措施，包括：禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資。本公告未盡事宜，依《不可靠實體清單規定》執行。前述措施自公布之日起實施。

針對大陸再次啟用「不可靠實體清單」對10家涉台軍售企業實施制裁，大陸商務部發言人表示，近年來，特科姆公司、搖桿舵公司等10家公司不顧中方強烈反對，或參與對台軍售，或與台開展所謂軍事技術合作，嚴重損害中國國家主權、安全和發展利益。根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國反外國制裁法》等法律，依據《不可靠實體清單規定》第二條等規定，依法追究其不法責任。

上述發言人稱，中方一貫審慎處理不可靠實體清單問題，僅依法針對少數危害中方安全的外國實體，「誠信守法」的外國實體完全無需擔心。中國政府一如既往地歡迎世界各國企業來華投資興業，並致力於為守法合規的外資企業在華經營提供穩定、公平和可預期的營商環境。

公開資料顯示，2020年9月19日，大陸開始實施「不可靠實體清單規定」，針對危害大陸主權、安全、發展利益等情況的外國實體列入清單，此前已多次列入美國對台軍售的企業。

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