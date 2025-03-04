談今年軍費 陸全國人大：強大國防才能捍衛主權

大陸全國「兩會」開跑，明天的人大開幕式後將揭曉2025年預算草案，包含國防支出。在今天中午召開的會前記者會上，大陸全國人大會議發言人婁勤儉對此表示，和平是需要實力來守護的，一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權安全發展利益，更好履行好大國國際責任義務，維護世界的和平穩定。

十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日中午在北京人民大會堂召開，面對新加坡媒體提問今年國防預算編列問題，例如大陸經濟放緩是否影響未來幾年的國防預算和軍事現代化，今年軍費將增長多少等，做出上述回應。

婁勤儉首先說，國防預算是中國國家總體預算的一部分，關於今年國防費打算支出多少，大會開幕後才能公布。

但他接著表示，我可以跟你分享的是，中國國防費從2016年起，連續九年保持了個位數增長，國防費佔國內生產總值的比重多年維持在1.5%以內，低於世界平均水平。

婁勤儉強調，和平是需要實力來守護的，一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權安全發展利益，更好履行好大國國際責任義務，維護世界的和平穩定。

婁勤儉說，和平共處五項原則，不僅是中國獨立自主和平外交政策的基石，也已成為了開放包容、普遍實用的國際關係基本準則。中國願繼續弘揚和平共處五項原則，為維護世界和平，促進共同發展作出新的更大貢獻。