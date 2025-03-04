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談今年軍費 陸全國人大：強大國防才能捍衛主權

聯合報／ 記者陳政錄黃雅慧／北京即時報導
中國大陸今年全國兩會將於明天在北京人民大會堂登場，期間財政預算草案將包含今年國防支出。（中新社）
中國大陸今年全國兩會將於明天在北京人民大會堂登場，期間財政預算草案將包含今年國防支出。（中新社）

大陸全國「兩會」開跑，明天的人大開幕式後將揭曉2025年預算草案，包含國防支出。在今天中午召開的會前記者會上，大陸全國人大會議發言人婁勤儉對此表示，和平是需要實力來守護的，一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權安全發展利益，更好履行好大國國際責任義務，維護世界的和平穩定。

十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日中午在北京人民大會堂召開，面對新加坡媒體提問今年國防預算編列問題，例如大陸經濟放緩是否影響未來幾年的國防預算和軍事現代化，今年軍費將增長多少等，做出上述回應。

婁勤儉首先說，國防預算是中國國家總體預算的一部分，關於今年國防費打算支出多少，大會開幕後才能公布。

但他接著表示，我可以跟你分享的是，中國國防費從2016年起，連續九年保持了個位數增長，國防費佔國內生產總值的比重多年維持在1.5%以內，低於世界平均水平。

婁勤儉強調，和平是需要實力來守護的，一個擁有強大國防的中國，才能更好捍衛國家主權安全發展利益，更好履行好大國國際責任義務，維護世界的和平穩定。

婁勤儉說，和平共處五項原則，不僅是中國獨立自主和平外交政策的基石，也已成為了開放包容、普遍實用的國際關係基本準則。中國願繼續弘揚和平共處五項原則，為維護世界和平，促進共同發展作出新的更大貢獻。

在去年的大陸全國兩會上，中國財政部提出的2024年中央和地方預算草案報告中，編列的2024年國防支出為人民幣1兆6,655.4億元，年增7.2%，成長幅度與去年相同，同樣為近五年來最高。

十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影

全國人大 兩會 國防預算

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