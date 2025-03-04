DeepSeek有安全憂慮？婁勤儉：反對泛化國安概念

大陸十四屆全國人大三次會議記者會4日人民大會堂召開，人工智慧（AI）、DeepSeek成為會前關鍵熱詞，也引大陸國內外討論。二度擔任大會發言人婁勤儉表示，為AI新創DeepSeek點讚，但同時大陸政府也注意到AI發展風險，會依法保護數據隱私，但反對泛化國安概念。

大陸新創AI大模型DeepSeek今年推出後震撼全球，但模型發展快速也在大陸國內外引起許多風險擔憂。

婁勤儉表示，DeepSeek取得重大進展，代表中國大陸公司在AI領域崛起，他說大陸青年的團隊正在挑起中國大樑，並為其點讚。其堅持開源、開放共享，為世界貢獻中國智慧，可以看到中國在科技發展創新性、包容性。

婁勤儉指出世界豐富多采，技術進步不只有一條路徑，移動通訊技術從3G到6G及通訊企業興衰，他舉例曾是手機操作系統霸主塞班系統（註：Nokia的Symbian）因為封閉系統走向衰落。而安卓系統、Arm開源，遵循科技趨勢，得到市場認可。而DeepSeek實現技術突破，堅持創新、開放共享、增進人民福祉才是正確選擇。

不過，婁勤儉稱，AI大幅提升人類認識世界、改造世界的能力，科技革命、產業變革中驅動力量，必然對生產關係產生影響，AI發展伴隨一系列難以預知風險挑戰，包括對安全、社會治理、道德倫理帶來問題，大陸政府高度重視相關風險防範。

婁勤儉說，中方依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化「國家安全」概念，反對將經貿科技問題政治化，中方提出《全球人工智能治理倡議》，推動彌合科技鴻溝，避免科技創新成為「富國和富人的遊戲」。中方願同世界各國一道，繼續為推動人工智慧健康發展、促進世界經濟增長、增進各國人民福祉而努力。

據大會發布消息，第十四屆全國人大三次會議將於5日上午開幕，11日下午閉幕，會期七天。大會將舉辦三場大陸國務院關於外交、經濟、民生主題記者會。2024年大陸人大宣布不召開大陸國務院總理記者會，而以主題記者會為主。