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DeepSeek有安全憂慮？婁勤儉：反對泛化國安概念

聯合報／ 記者黃雅慧陳政錄／北京即時報導
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影

大陸十四屆全國人大三次會議記者會4日人民大會堂召開，人工智慧（AI）、DeepSeek成為會前關鍵熱詞，也引大陸國內外討論。二度擔任大會發言人婁勤儉表示，為AI新創DeepSeek點讚，但同時大陸政府也注意到AI發展風險，會依法保護數據隱私，但反對泛化國安概念。

大陸新創AI大模型DeepSeek今年推出後震撼全球，但模型發展快速也在大陸國內外引起許多風險擔憂。

婁勤儉表示，DeepSeek取得重大進展，代表中國大陸公司在AI領域崛起，他說大陸青年的團隊正在挑起中國大樑，並為其點讚。其堅持開源、開放共享，為世界貢獻中國智慧，可以看到中國在科技發展創新性、包容性。

婁勤儉指出世界豐富多采，技術進步不只有一條路徑，移動通訊技術從3G到6G及通訊企業興衰，他舉例曾是手機操作系統霸主塞班系統（註：Nokia的Symbian）因為封閉系統走向衰落。而安卓系統、Arm開源，遵循科技趨勢，得到市場認可。而DeepSeek實現技術突破，堅持創新、開放共享、增進人民福祉才是正確選擇。

不過，婁勤儉稱，AI大幅提升人類認識世界、改造世界的能力，科技革命、產業變革中驅動力量，必然對生產關係產生影響，AI發展伴隨一系列難以預知風險挑戰，包括對安全、社會治理、道德倫理帶來問題，大陸政府高度重視相關風險防範。

婁勤儉說，中方依法保護數據隱私和安全，同時反對泛化「國家安全」概念，反對將經貿科技問題政治化，中方提出《全球人工智能治理倡議》，推動彌合科技鴻溝，避免科技創新成為「富國和富人的遊戲」。中方願同世界各國一道，繼續為推動人工智慧健康發展、促進世界經濟增長、增進各國人民福祉而努力。

據大會發布消息，第十四屆全國人大三次會議將於5日上午開幕，11日下午閉幕，會期七天。大會將舉辦三場大陸國務院關於外交、經濟、民生主題記者會。2024年大陸人大宣布不召開大陸國務院總理記者會，而以主題記者會為主。

DeepSeek 記者會 風險

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