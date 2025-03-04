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回應美國加徵關稅 陸全國人大：絕不接受施壓和威脅

聯合報／ 記者陳政錄黃雅慧／北京即時報導
大陸全國人大會議發言人婁勤儉回應有關美國對中國大陸加徵關稅的問題。記者陳政錄／攝影
大陸全國人大會議發言人婁勤儉回應有關美國對中國大陸加徵關稅的問題。記者陳政錄／攝影

大陸全國「兩會」召開，面對美國對大陸產品再次加徵10%關稅將於4日生效，大陸全國人大會議發言人婁勤儉表示，中方願意和美方通過對話協商解決各自關切，但絕不接受施壓和威脅，將堅決維護好國家主權、安全、發展利益，希望美方與中方共同落實兩國元首重要共識，回到通過對話協商解決問題的軌道上來。

十四屆全國人大三次會議新聞發布會4日中午在北京人民大會堂召開，發言人婁勤儉就美國全國廣播公司NBC記者關切，中方如何反擊美國關稅戰，將如何與美國新政府打交道，做出上述回應。

婁勤儉說，中美兩國都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活，中美經貿關係的本質是互利共贏，建交46年來，中美貿易額增長200多倍，雙向投資增量大約2,500多億美元，不僅為各自人民帶來實實在在的利益，也促進了全球的經濟發展

因此，面對美方加徵關稅，婁勤儉表示，國與國之間的貿易，理應遵守世界貿易組織規則，貿易爭端也應在世貿組織框架內解決，美方單邊加徵關稅的做法違反了世貿組織規則，干擾全球產業鏈供應鏈安全穩定，希望美方與中方相向而行，通過平等磋商找到解決問題的辦法。

他喊話，中方願和世界各國加強合作，共同維護來之不易的多邊貿易體制，反對單邊主義保護主義，攜手推動普惠包容的經濟全球化。

婁勤儉稱，歷史昭示我們，中美合則兩利，鬥則俱傷，一個穩定健康可持續發展的中美關係，符合兩國利益和國際社會的期待，作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。

婁勤儉表示，我們願意在相互尊重、平等相待，對等互惠的基礎上，和美方通過對話協商解決各自關切，但絕不接受施壓和威脅，將堅決維護好國家主權、安全、發展利益。希望美方與中方一道，共同落實兩國元首重要共識，回到通過對話協商解決問題的軌道上來。

他最後補充，大陸全國人大願意繼續通過立法機構的交流渠道，增進中美兩國人民間的相互了解和友誼，助力中美關係穩定健康可持續發展。

十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。記者陳政錄／攝影

全國人大 美國

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